Der k-Nearest Neighbor Algorithmus (k-NN) sucht nach k zurückliegenden Mustern (Nachbarn/Neighbors) die dem aktuellen Muster am meisten gleichen und berechnet die zukünftigen Kurse auf Basis eines gewichteten Votums dieser Nachbarn. Der aktuelle Indikator ermittelt nur einen Nearest Neighbor. Somit ist er tatsächlich ein 1-NN Algorithmus. Er verwendet den Pearson Korrelationskoeffizienten als Maß für die Distanz zwischen dem aktuellen Muster und allen vergangenen Mustern.

Der Indikator hat die folgenden Eingabeparameter:

Npast - Anzahl der zurückliegenden Balken in einem Muster

Nfut - Anzahl der zukünftigen Balken in einem Muster (muss < Npast sein)

Der Indikator gibt zwei Kurven aus: Die blaue Kurve zeigt die vergangenen Kurse des Nearest Neighbours, die rote Kurve zeigt die zukünftigen Kurse des gleichen Musters. Der Nearest Neighbour wird entsprechend der Steigung der Linearen Regression zwischen diesem Muster und dem aktuellen Muster skaliert. Der Indikator gibt als Information auch das Startdatum des Nearest Neighbor und seinen Korrelationskoeffizienten zum aktuelle Muster aus. Zum Beispiel:

Nearest_Neighbor (EURUSD,H1): Der Nearest Neighbor datiert auf den 26.08.2003 23:00:00 und hat eine Korrelation mit dem aktuellen Muster von 0.9432442047577905

Abbildung:







