请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
以最近相邻进行价格预测 - MetaTrader 5脚本
这个 k-近邻算法 (k-NN) 搜索与当前模式相似的过往 k 模式 (邻居), 并根据这些邻居的加权投票来计算未来价格。本指标查找最近的一个邻居。所以, 在本质上, 这是一个 1-NN 算法。它使用 Pearson 相关系数, 在当前模式和所有的过往模式之间测量距离。
本指标有如下输入参数:
- Npast - 模式中过往柱线数量;
- Nfut - 模式中未来柱线数量 (必须 < Npast).
本指标绘制两条曲线: 蓝色曲线代表过去最近相邻价格, 以及红色曲线代表相同模式的未来价格。根据这种模式与当前模式之间的线性回归斜率对最近相邻缩放。本指标还打印最近相邻的有关开始日期信息, 以及当前模式的相关系数。例如,
Nearest_Neighbor (EURUSD,H1): 最近相邻日期 2003.08.26 23:00:00 以及当前模式相关系数 0.9432442047577905;
图像:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/133
iS7N_TREND_1
具有简单平滑算法的趋势指标。傅立叶价格外推
本指标以三角模型匹配价格, 并外推未来价格。
应用加权相关系数的最近相邻发现, 进行价格预测
应用加权相关系数的最近相邻发现, 越近的权重值越大。在价格模式之内权重由新至旧呈线性衰减。iS7N_TREND.mq5
现在, 这个双色 (或双模式) 趋势指标, 柱线计算的数量可以指定。