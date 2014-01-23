以最近相邻进行价格预测

这个 k-近邻算法 (k-NN) 搜索与当前模式相似的过往 k 模式 (邻居), 并根据这些邻居的加权投票来计算未来价格。本指标查找最近的一个邻居。所以, 在本质上, 这是一个 1-NN 算法。它使用 Pearson 相关系数, 在当前模式和所有的过往模式之间测量距离。

本指标有如下输入参数:

Npast - 模式中过往柱线数量;

Nfut - 模式中未来柱线数量 (必须 < Npast).

本指标绘制两条曲线: 蓝色曲线代表过去最近相邻价格, 以及红色曲线代表相同模式的未来价格。根据这种模式与当前模式之间的线性回归斜率对最近相邻缩放。本指标还打印最近相邻的有关开始日期信息, 以及当前模式的相关系数。例如,

Nearest_Neighbor (EURUSD,H1): 最近相邻日期 2003.08.26 23:00:00 以及当前模式相关系数 0.9432442047577905;

