Heiken Ashi basierter EA - Experte für den MetaTrader 5
- 2321
Der Expert Advisor basiert auf dem Heiken Ashi Indikator.
Passendes Paar und Zeiteinheit: EURAUD -- H1
Strategietester Report
MetaQuotes-Demo (Build 294)
Einstellungen
|Expertenprogramm:
|HA_kEA
|Symbol:
|EURAUD
|Periode:
|H1 (18.07.2010 - 24.07.2010)
|Eingaben:
|P=100
|Broker:
|MetaQuotes Software Corp.
|Währung:
|USD
|Einlage:
|3 000.00
Ergebnisse
|Balken:
|120
|Ticks:
|378767
|Nettogewinn gesamt:
|-2 047.37
|Bruttogewinn:
|1 174.25
|Bruttoverlust:
|-3 221.62
|Profitfaktor:
|0.36
|Erwartetes Ergebnis:
|-292.48
|Erholungsfaktor:
|-0.37
|Sharpe-Ratio:
|-1.62
|Rückgang Kontostand:
|Rückgang Kontostand absolut:
|2 047.37
|Rückgang Kontostand maximal:
|2 627.45 (73.39%)
|Rückgang Kontostand relativ:
|73.39% (2 627.45)
|Rückgang Equity:
|Rückgang Equity absolut:
|2 301.38
|Rückgang Equity maximal:
|5 472.90 (88.68%)
|Rückgang Equity relativ:
|88.68% (5 472.90)
|Gesamtanzahl Trades:
|7
|Sell-Positionen (davon gewonnen %):
|5 (40.00%)
|Buy-Positionen (davon gewonnen %):
|2 (0.00%)
|Gewonnene Trades (in % von Gesamt):
|2 (28.57%)
|Verlorene Trades (in % vom Gesamt):
|5 (71.43%)
|Größter Gewinntrade:
|1 031.31
|Größter Verlusttrade:
|-891.96
|Durchschnitt Gewinntrade:
|587.13
|Durchschnitt Verlusttrade:
|-644.32
|Maximum Gewinntrades in Folge ($):
|1 (1 031.31)
|Maximum Verlusttrades in Folge ($):
|3 (-2 558.97)
|Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
|1 031.31 (1)
|Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
|-2 558.97 (3)
|Durchschnitt Gewinntrades in Folge:
|1
|Durchschnitt Verlusttrades in Folge:
|2
Der Rabbit Indikator zeichnet die wirklichen Widerstands-/Unterstützungslevels für ein beliebiges Währungspaar.Setka (Gitter)
Der Zweck dieses Gitters ist es, das Standardgitter mit einem praktischeren zu ersetzen. Es ermöglicht, viele wichtige Punkte auf dem Chart zu bestimmen sowie die Charakteristika des Kursverlaufs und die Qualität der Kursdaten zu erkennen (durch die Präsenz von Kurslücken).
Der iS7N_SacuL.mq5 Indikator basiert auf dem ursprünglichen Indikator 'Lucas1.mq4', geschrieben in MQL4.ZigZagNN
Der Indikator zeigt neuberechnete ("kaputte") Hochs/Tiefs des standardmäßigen ZigZag Indikators.