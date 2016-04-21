CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Heiken Ashi basierter EA - Experte für den MetaTrader 5

Ansichten:
2321
Rating:
(49)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Expert Advisor basiert auf dem Heiken Ashi Indikator.

Passendes Paar und Zeiteinheit: EURAUD -- H1

Strategietester Report
MetaQuotes-Demo (Build 294)
Einstellungen
Expertenprogramm: HA_kEA
Symbol: EURAUD
Periode: H1 (18.07.2010 - 24.07.2010)
Eingaben: P=100
Broker: MetaQuotes Software Corp.
Währung: USD
Einlage: 3 000.00
Ergebnisse
Balken: 120 Ticks: 378767
Nettogewinn gesamt: -2 047.37 Bruttogewinn: 1 174.25 Bruttoverlust: -3 221.62
Profitfaktor: 0.36 Erwartetes Ergebnis: -292.48
Erholungsfaktor: -0.37 Sharpe-Ratio: -1.62
Rückgang Kontostand:
Rückgang Kontostand absolut: 2 047.37 Rückgang Kontostand maximal: 2 627.45 (73.39%) Rückgang Kontostand relativ: 73.39% (2 627.45)
Rückgang Equity:
Rückgang Equity absolut: 2 301.38 Rückgang Equity maximal: 5 472.90 (88.68%) Rückgang Equity relativ: 88.68% (5 472.90)
Gesamtanzahl Trades: 7 Sell-Positionen (davon gewonnen %): 5 (40.00%) Buy-Positionen (davon gewonnen %): 2 (0.00%)
Gewonnene Trades (in % von Gesamt): 2 (28.57%) Verlorene Trades (in % vom Gesamt): 5 (71.43%)
Größter Gewinntrade: 1 031.31 Größter Verlusttrade: -891.96
Durchschnitt Gewinntrade: 587.13 Durchschnitt Verlusttrade: -644.32
Maximum Gewinntrades in Folge ($): 1 (1 031.31) Maximum Verlusttrades in Folge ($): 3 (-2 558.97)
Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: 1 031.31 (1) Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 558.97 (3)
Durchschnitt Gewinntrades in Folge: 1 Durchschnitt Verlusttrades in Folge: 2

Heiken Ashi basierter EA

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/114

