iS7N_SacuL.mq5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1528
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador iS7N_SacuL.mq5 se basa en el indicador original 'Lucas1.mq4', escrito en MQL4.
Parámetros:
- Per - periodo del indicador, de hecho, es el número de barras usado en los cálculos (en la versión original - los valores de 4 a 12 se utilizan para la reversión)
- Pro - desplazamiento del canal en porcentaje (en la versión original se utiliza como sensibilidad de ruptura del canal y va desde -10 a 40). Si Pro es igual a 0 o es negativa, no hay ruptura del canal y no aparecerán flechas.
En la estrategia de trading se pueden utilizar dos versiones de este indicador, por ejemplo la primera con parámetros 7\25 (para las entradas), la segunda con parámetros (5\-5) para el trailing.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/115
