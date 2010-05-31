Советник, основанный на индикаторе Heiken Ashi.
Пара и таймфрейм, используемые для тестирования: EURJPY , AUDJPY -- H1
Strategy Tester Report
HA_kEA
MetaQuotes-Demo (Build 278)
|
|Settings:
|Symbol:
|EURJPY (Euro vs Japanese
Yen)
|Period:
|H1 (2010.05.23 -
2010.05.29)
|Inputs:
|P=1
|Initial Deposit:
|3 000.00 USD
|
|Results:
|Bars:
|120
|Ticks:
|375515
|
|Total Net Profit:
|-70.66
|Gross Profit:
|193.53
|Gross Loss:
|264.19
|Profit Factor:
|0.73
|Expected Payoff:
|-14.13
|
|Recovery Factor:
|-0.15
|Sharpe Ratio:
|-4.19
|
|
|Balance Drawdown:
|
|Absolute:
|156.19
|Maximal:
|222.09 (7.24%)
|Relative:
|7.24% (222.09)
|Equity Drawdown:
|
|Absolute:
|218.20
|Maximal:
|457.08 (14.11%)
|Relative:
|14.11% (457.08)
|
|Total Trades:
|5
|Short Positions (won %):
|3 (33.33%)
|Long Positions (won %):
|2 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|2 (40.00%)
|Loss trades (% of total):
|3 (60.00%)
|Largest
|profit trade:
|108.00
|loss trade:
|-114.62
|Average
|profit trade:
|96.77
|loss trade:
|-88.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|1 (108.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-222.09)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|108.00 (1)
|consecutive loss (count):
|-222.09 (2)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|2
|
|
|
|Orders:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Time
|State
|Comment
|2010.05.24
04:00
|2
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.700
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S0
|2010.05.24 06:29
|3
|buy
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|113.080
|0.000
|0.000
|2010.05.24 06:29
|filled
|sl 113.080
|2010.05.25
01:00
|4
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.370
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S0
|2010.05.25 18:00
|5
|buy
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|110.399
|0.000
|0.000
|2010.05.25 18:00
|filled
|expHA_S0
|2010.05.25
18:00
|6
|buy
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|110.399
|109.282
|0.000
|2010.05.25 18:00
|filled
|expHA_B0
|2010.05.26 23:00
|7
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.433
|0.000
|0.000
|2010.05.26 23:00
|filled
|expHA_B0
|2010.05.26
23:00
|8
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.433
|110.466
|0.000
|2010.05.26 23:00
|filled
|expHA_S0
|2010.05.27 06:24
|9
|buy
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|110.466
|0.000
|0.000
|2010.05.27 06:24
|filled
|sl 110.466
|2010.05.27
08:00
|10
|buy
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|110.967
|109.730
|0.000
|2010.05.27 08:00
|filled
|expHA_B0
|2010.05.28 23:59
|11
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.746
|0.000
|0.000
|2010.05.28 23:59
|filled
|end of test
|
|Deals:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|Order
|Comment
|Entry
|Commission
|Swap
|Profit
|2010.05.23
00:00
|1
|balance
|3 000.00
|2010.05.24 04:00
|2
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.700
|2
|expHA_S0
|in
|0.00
|
|2010.05.24 06:29
|3
|buy
|0.10
|eurjpy
|113.080
|3
|sl 113.080
|out
|0.00
|0.00
|-42.10
|2010.05.25 01:00
|4
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.370
|4
|expHA_S0
|in
|0.00
|
|2010.05.25 18:00
|5
|buy
|0.10
|eurjpy
|110.399
|5
|expHA_S0
|out
|0.00
|0.00
|108.00
|2010.05.25 18:00
|6
|buy
|0.10
|eurjpy
|110.399
|6
|expHA_B0
|in
|0.00
|
|2010.05.26 23:00
|8
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.433
|8
|expHA_S0
|in
|0.00
|
|2010.05.26 23:00
|7
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.433
|7
|expHA_B0
|out
|0.00
|0.00
|-107.47
|2010.05.27
06:24
|9
|buy
|0.10
|eurjpy
|110.466
|9
|sl 110.466
|out
|0.00
|0.00
|-114.62
|2010.05.27 08:00
|10
|buy
|0.10
|eurjpy
|110.967
|10
|expHA_B0
|in
|0.00
|
|2010.05.28 23:59
|11
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.746
|11
|end of test
|out
|0.00
|0.00
|85.53
|
|0.00
|0.00
|-70.66
|Closed P/L:
|-70.66
|
Strategy Tester Report
HA_kEA
MetaQuotes-Demo (Build 278)
|
|Settings:
|Symbol:
|EURJPY (Euro vs Japanese
Yen)
|Period:
|H1 (2010.05.23 -
2010.05.29)
|Inputs:
|P=100
|Initial Deposit:
|3 000.00 USD
|
|Results:
|Bars:
|42
|Ticks:
|133916
|
|Total Net Profit:
|-1 243.32
|Gross Profit:
|0.00
|Gross Loss:
|1 243.32
|Profit Factor:
|0.00
|Expected Payoff:
|-621.66
|
|Recovery Factor:
|-0.17
|Sharpe Ratio:
|-49.40
|
|
|Balance Drawdown:
|
|Absolute:
|1 243.32
|Maximal:
|1 243.32 (41.44%)
|Relative:
|41.44% (1 243.32)
|Equity Drawdown:
|
|Absolute:
|1 243.32
|Maximal:
|7 141.79 (80.26%)
|Relative:
|80.26% (7 141.79)
|
|Total Trades:
|2
|Short Positions (won %):
|2 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Loss trades (% of total):
|2 (100.00%)
|Largest
|profit trade:
|0.00
|loss trade:
|-900.63
|Average
|profit trade:
|0.00
|loss trade:
|-621.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|0 (0.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-1 243.32)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|0.00 (0)
|consecutive loss (count):
|-1 243.32 (2)
|Average
|consecutive wins:
|0
|consecutive losses:
|2
|
|
|
|Orders:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Time
|State
|Comment
|2010.05.24
04:00
|2
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.700
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S0
|2010.05.24 04:00
|3
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.705
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-1
|2010.05.24
04:00
|4
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.710
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-2
|2010.05.24 04:00
|5
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.715
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-3
|2010.05.24
04:00
|6
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.721
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-4
|2010.05.24 04:00
|7
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.720
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-5
|2010.05.24
04:00
|8
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.718
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-6
|2010.05.24 04:00
|9
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.716
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-7
|2010.05.24
04:00
|10
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.714
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-8
|2010.05.24 04:00
|11
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.712
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-9
|2010.05.24
04:00
|12
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.715
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-10
|2010.05.24 04:00
|13
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.719
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-11
|2010.05.24
04:00
|14
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.722
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-12
|2010.05.24 04:00
|15
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.726
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-13
|2010.05.24
04:00
|16
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.730
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-14
|2010.05.24 04:00
|17
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.726
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-15
|2010.05.24
04:00
|18
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.722
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-16
|2010.05.24 04:00
|19
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.718
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-17
|2010.05.24
04:00
|20
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.714
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-18
|2010.05.24 04:00
|21
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.710
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-19
|2010.05.24
04:00
|22
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.680
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:00
|filled
|expHA_S-20
|2010.05.24 04:01
|23
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|112.617
|113.080
|0.000
|2010.05.24 04:01
|filled
|expHA_S-21
|2010.05.24
06:29
|24
|buy
|2.20
/ 2.20
|eurjpy
|113.080
|0.000
|0.000
|2010.05.24
06:29
|filled
|sl 113.080
|2010.05.25 01:00
|25
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.370
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S0
|2010.05.25
01:00
|26
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.369
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-1
|2010.05.25 01:00
|27
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.368
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-2
|2010.05.25
01:00
|28
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.369
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-3
|2010.05.25 01:00
|29
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.368
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-4
|2010.05.25
01:00
|30
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.369
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-5
|2010.05.25 01:00
|31
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.368
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-6
|2010.05.25
01:00
|32
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.369
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-7
|2010.05.25 01:00
|33
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.367
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-8
|2010.05.25
01:00
|34
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.372
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-9
|2010.05.25 01:00
|35
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.377
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-10
|2010.05.25
01:00
|36
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.382
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-11
|2010.05.25 01:00
|37
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.381
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-12
|2010.05.25
01:00
|38
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|111.382
|112.167
|0.000
|2010.05.25 01:00
|filled
|expHA_S-13
|2010.05.25 10:00
|39
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.813
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-14
|2010.05.25
10:00
|40
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.814
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-15
|2010.05.25 10:00
|41
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.815
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-16
|2010.05.25
10:00
|42
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.817
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-17
|2010.05.25 10:00
|43
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.818
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-18
|2010.05.25
10:00
|44
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.819
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-19
|2010.05.25 10:00
|45
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.821
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-20
|2010.05.25
10:00
|46
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.822
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-21
|2010.05.25 10:00
|47
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.821
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-22
|2010.05.25
10:00
|48
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.822
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-23
|2010.05.25 10:00
|49
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.820
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-24
|2010.05.25
10:00
|50
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.821
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-25
|2010.05.25 10:00
|51
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.818
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-26
|2010.05.25
10:00
|52
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.819
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-27
|2010.05.25 10:00
|53
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.820
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-28
|2010.05.25
10:00
|54
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.821
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-29
|2010.05.25 10:00
|55
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.821
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-30
|2010.05.25
10:00
|56
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.775
|110.877
|0.000
|2010.05.25 10:00
|filled
|expHA_S-31
|2010.05.25 11:00
|57
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.454
|110.773
|0.000
|2010.05.25 11:00
|filled
|expHA_S-32
|2010.05.25
11:00
|58
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.456
|110.773
|0.000
|2010.05.25 11:00
|filled
|expHA_S-33
|2010.05.25 11:00
|59
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.458
|110.773
|0.000
|2010.05.25 11:00
|filled
|expHA_S-34
|2010.05.25
11:00
|60
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.460
|110.773
|0.000
|2010.05.25 11:00
|filled
|expHA_S-35
|2010.05.25 11:00
|61
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.462
|110.773
|0.000
|2010.05.25 11:00
|filled
|expHA_S-36
|2010.05.25
11:00
|62
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.464
|110.773
|0.000
|2010.05.25 11:00
|filled
|expHA_S-37
|2010.05.25 11:00
|63
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.466
|110.773
|0.000
|2010.05.25 11:00
|filled
|expHA_S-38
|2010.05.25
11:00
|64
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.442
|110.773
|0.000
|2010.05.25 11:00
|filled
|expHA_S-39
|2010.05.25 12:00
|65
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.346
|110.643
|0.000
|2010.05.25 12:00
|filled
|expHA_S-40
|2010.05.25
12:00
|66
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.345
|110.643
|0.000
|2010.05.25 12:00
|filled
|expHA_S-41
|2010.05.25 12:00
|67
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.341
|110.643
|0.000
|2010.05.25 12:00
|filled
|expHA_S-42
|2010.05.25
12:00
|68
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.306
|110.643
|0.000
|2010.05.25 12:00
|filled
|expHA_S-43
|2010.05.25 12:00
|69
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.282
|110.643
|0.000
|2010.05.25 12:00
|filled
|expHA_S-44
|2010.05.25
12:00
|70
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.248
|110.643
|0.000
|2010.05.25 12:00
|filled
|expHA_S-45
|2010.05.25 12:00
|71
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.213
|110.643
|0.000
|2010.05.25 12:00
|filled
|expHA_S-46
|2010.05.25
12:00
|72
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.190
|110.643
|0.000
|2010.05.25 12:00
|filled
|expHA_S-47
|2010.05.25 12:00
|73
|sell
|0.10 / 0.10
|eurjpy
|109.166
|110.643
|0.000
|2010.05.25 12:00
|filled
|expHA_S-48
|2010.05.25
17:52
|74
|buy
|4.90
/ 4.90
|eurjpy
|110.165
|0.000
|0.000
|2010.05.25
17:52
|filled
|so 29.25%
|
|Deals:
| Open Time
|Ticket
|Type
|Size
|Item
|Price
|Order
|Comment
|Entry
|Commission
|Swap
|Profit
|2010.05.23
00:00
|1
|balance
|3 000.00
|2010.05.24 04:00
|3
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.705
|3
|expHA_S-1
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|2
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.700
|2
|expHA_S0
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|4
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.710
|4
|expHA_S-2
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|5
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.715
|5
|expHA_S-3
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|6
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.721
|6
|expHA_S-4
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|7
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.720
|7
|expHA_S-5
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|8
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.718
|8
|expHA_S-6
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|9
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.716
|9
|expHA_S-7
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|10
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.714
|10
|expHA_S-8
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|11
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.712
|11
|expHA_S-9
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|12
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.715
|12
|expHA_S-10
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|13
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.719
|13
|expHA_S-11
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|14
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.722
|14
|expHA_S-12
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|15
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.726
|15
|expHA_S-13
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|16
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.730
|16
|expHA_S-14
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|17
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.726
|17
|expHA_S-15
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|18
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.722
|18
|expHA_S-16
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|19
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.718
|19
|expHA_S-17
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|20
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.714
|20
|expHA_S-18
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|21
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.710
|21
|expHA_S-19
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:00
|22
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.680
|22
|expHA_S-20
|in
|0.00
|
|2010.05.24 04:01
|23
|sell
|0.10
|eurjpy
|112.617
|23
|expHA_S-21
|in
|0.00
|
|2010.05.24 06:29
|24
|buy
|2.20
|eurjpy
|113.080
|24
|sl 113.080
|out
|0.00
|0.00
|-900.63
|2010.05.25
01:00
|26
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.369
|26
|expHA_S-1
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|25
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.370
|25
|expHA_S0
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|27
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.368
|27
|expHA_S-2
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|28
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.369
|28
|expHA_S-3
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|29
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.368
|29
|expHA_S-4
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|30
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.369
|30
|expHA_S-5
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|31
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.368
|31
|expHA_S-6
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|32
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.369
|32
|expHA_S-7
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|33
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.367
|33
|expHA_S-8
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|34
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.372
|34
|expHA_S-9
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|35
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.377
|35
|expHA_S-10
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|36
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.382
|36
|expHA_S-11
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|37
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.381
|37
|expHA_S-12
|in
|0.00
|
|2010.05.25 01:00
|38
|sell
|0.10
|eurjpy
|111.382
|38
|expHA_S-13
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|40
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.814
|40
|expHA_S-15
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|39
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.813
|39
|expHA_S-14
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|41
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.815
|41
|expHA_S-16
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|42
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.817
|42
|expHA_S-17
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|43
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.818
|43
|expHA_S-18
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|44
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.819
|44
|expHA_S-19
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|45
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.821
|45
|expHA_S-20
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|46
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.822
|46
|expHA_S-21
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|47
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.821
|47
|expHA_S-22
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|48
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.822
|48
|expHA_S-23
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|49
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.820
|49
|expHA_S-24
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|50
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.821
|50
|expHA_S-25
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|51
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.818
|51
|expHA_S-26
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|52
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.819
|52
|expHA_S-27
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|54
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.821
|54
|expHA_S-29
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|53
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.820
|53
|expHA_S-28
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|55
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.821
|55
|expHA_S-30
|in
|0.00
|
|2010.05.25 10:00
|56
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.775
|56
|expHA_S-31
|in
|0.00
|
|2010.05.25 11:00
|57
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.454
|57
|expHA_S-32
|in
|0.00
|
|2010.05.25 11:00
|58
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.456
|58
|expHA_S-33
|in
|0.00
|
|2010.05.25 11:00
|59
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.458
|59
|expHA_S-34
|in
|0.00
|
|2010.05.25 11:00
|60
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.460
|60
|expHA_S-35
|in
|0.00
|
|2010.05.25 11:00
|62
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.464
|62
|expHA_S-37
|in
|0.00
|
|2010.05.25 11:00
|61
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.462
|61
|expHA_S-36
|in
|0.00
|
|2010.05.25 11:00
|63
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.466
|63
|expHA_S-38
|in
|0.00
|
|2010.05.25 11:00
|64
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.442
|64
|expHA_S-39
|in
|0.00
|
|2010.05.25 12:00
|66
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.345
|66
|expHA_S-41
|in
|0.00
|
|2010.05.25 12:00
|65
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.346
|65
|expHA_S-40
|in
|0.00
|
|2010.05.25 12:00
|67
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.341
|67
|expHA_S-42
|in
|0.00
|
|2010.05.25 12:00
|68
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.306
|68
|expHA_S-43
|in
|0.00
|
|2010.05.25 12:00
|69
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.282
|69
|expHA_S-44
|in
|0.00
|
|2010.05.25 12:00
|70
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.248
|70
|expHA_S-45
|in
|0.00
|
|2010.05.25 12:00
|71
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.213
|71
|expHA_S-46
|in
|0.00
|
|2010.05.25 12:00
|72
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.190
|72
|expHA_S-47
|in
|0.00
|
|2010.05.25 12:00
|73
|sell
|0.10
|eurjpy
|109.166
|73
|expHA_S-48
|in
|0.00
|
|2010.05.25 17:52
|74
|buy
|4.90
|eurjpy
|110.165
|74
|so 29.25%
|out
|0.00
|0.00
|-342.69
|
|0.00
|0.00
|-1 243.32
|Closed P/L:
|-1 243.32
|