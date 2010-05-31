CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Heiken Ashi based EA - эксперт для MetaTrader 5

klbeei | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5412
Рейтинг:
(49)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник, основанный на индикаторе Heiken Ashi.

Пара и таймфрейм, используемые для тестирования: EURJPY , AUDJPY   --  H1

Strategy Tester Report
HA_kEA
MetaQuotes-Demo (Build 278)

 
Settings:
Symbol: EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period: H1 (2010.05.23 - 2010.05.29)
Inputs: P=1
Initial Deposit: 3 000.00 USD
 
Results:
Bars: 120 Ticks: 375515  
Total Net Profit: -70.66 Gross Profit: 193.53 Gross Loss: 264.19
Profit Factor: 0.73 Expected Payoff: -14.13  
Recovery Factor: -0.15 Sharpe Ratio: -4.19  
 
Balance Drawdown:  
Absolute: 156.19 Maximal: 222.09 (7.24%) Relative: 7.24% (222.09)
Equity Drawdown:  
Absolute: 218.20 Maximal: 457.08 (14.11%) Relative: 14.11% (457.08)
 
Total Trades: 5 Short Positions (won %): 3 (33.33%) Long Positions (won %): 2 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 2 (40.00%) Loss trades (% of total): 3 (60.00%)
Largest profit trade: 108.00 loss trade: -114.62
Average profit trade: 96.77 loss trade: -88.06
Maximum consecutive wins ($): 1 (108.00) consecutive losses ($): 2 (-222.09)
Maximal consecutive profit (count): 108.00 (1) consecutive loss (count): -222.09 (2)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 2
 
 
Orders:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / PTimeState Comment
2010.05.24 04:002sell0.10 / 0.10eurjpy112.700113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S0
2010.05.24 06:293buy0.10 / 0.10eurjpy113.0800.0000.0002010.05.24 06:29filledsl 113.080
2010.05.25 01:004sell0.10 / 0.10eurjpy111.370112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S0
2010.05.25 18:005buy0.10 / 0.10eurjpy110.3990.0000.0002010.05.25 18:00filledexpHA_S0
2010.05.25 18:006buy0.10 / 0.10eurjpy110.399109.2820.0002010.05.25 18:00filledexpHA_B0
2010.05.26 23:007sell0.10 / 0.10eurjpy109.4330.0000.0002010.05.26 23:00filledexpHA_B0
2010.05.26 23:008sell0.10 / 0.10eurjpy109.433110.4660.0002010.05.26 23:00filledexpHA_S0
2010.05.27 06:249buy0.10 / 0.10eurjpy110.4660.0000.0002010.05.27 06:24filledsl 110.466
2010.05.27 08:0010buy0.10 / 0.10eurjpy110.967109.7300.0002010.05.27 08:00filledexpHA_B0
2010.05.28 23:5911sell0.10 / 0.10eurjpy111.7460.0000.0002010.05.28 23:59filledend of test
 
Deals:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceOrderCommentEntry CommissionSwapProfit
2010.05.23 00:001balance
3 000.00
2010.05.24 04:002sell0.10eurjpy112.7002expHA_S0in0.00 
2010.05.24 06:293buy0.10eurjpy113.0803sl 113.080out0.000.00-42.10
2010.05.25 01:004sell0.10eurjpy111.3704expHA_S0in0.00 
2010.05.25 18:005buy0.10eurjpy110.3995expHA_S0out0.000.00108.00
2010.05.25 18:006buy0.10eurjpy110.3996expHA_B0in0.00 
2010.05.26 23:008sell0.10eurjpy109.4338expHA_S0in0.00 
2010.05.26 23:007sell0.10eurjpy109.4337expHA_B0out0.000.00-107.47
2010.05.27 06:249buy0.10eurjpy110.4669sl 110.466out0.000.00-114.62
2010.05.27 08:0010buy0.10eurjpy110.96710expHA_B0in0.00 
2010.05.28 23:5911sell0.10eurjpy111.74611end of testout0.000.0085.53
  0.00 0.00 -70.66
Closed P/L: -70.66
 
Strategy Tester Report
HA_kEA
MetaQuotes-Demo (Build 278)

 
Settings:
Symbol: EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period: H1 (2010.05.23 - 2010.05.29)
Inputs: P=100
Initial Deposit: 3 000.00 USD
 
Results:
Bars: 42 Ticks: 133916  
Total Net Profit: -1 243.32 Gross Profit: 0.00 Gross Loss: 1 243.32
Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: -621.66  
Recovery Factor: -0.17 Sharpe Ratio: -49.40  
 
Balance Drawdown:  
Absolute: 1 243.32 Maximal: 1 243.32 (41.44%) Relative: 41.44% (1 243.32)
Equity Drawdown:  
Absolute: 1 243.32 Maximal: 7 141.79 (80.26%) Relative: 80.26% (7 141.79)
 
Total Trades: 2 Short Positions (won %): 2 (0.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 0 (0.00%) Loss trades (% of total): 2 (100.00%)
Largest profit trade: 0.00 loss trade: -900.63
Average profit trade: 0.00 loss trade: -621.66
Maximum consecutive wins ($): 0 (0.00) consecutive losses ($): 2 (-1 243.32)
Maximal consecutive profit (count): 0.00 (0) consecutive loss (count): -1 243.32 (2)
Average consecutive wins: 0 consecutive losses: 2
 
 
Orders:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceS / LT / PTimeState Comment
2010.05.24 04:002sell0.10 / 0.10eurjpy112.700113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S0
2010.05.24 04:003sell0.10 / 0.10eurjpy112.705113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-1
2010.05.24 04:004sell0.10 / 0.10eurjpy112.710113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-2
2010.05.24 04:005sell0.10 / 0.10eurjpy112.715113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-3
2010.05.24 04:006sell0.10 / 0.10eurjpy112.721113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-4
2010.05.24 04:007sell0.10 / 0.10eurjpy112.720113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-5
2010.05.24 04:008sell0.10 / 0.10eurjpy112.718113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-6
2010.05.24 04:009sell0.10 / 0.10eurjpy112.716113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-7
2010.05.24 04:0010sell0.10 / 0.10eurjpy112.714113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-8
2010.05.24 04:0011sell0.10 / 0.10eurjpy112.712113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-9
2010.05.24 04:0012sell0.10 / 0.10eurjpy112.715113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-10
2010.05.24 04:0013sell0.10 / 0.10eurjpy112.719113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-11
2010.05.24 04:0014sell0.10 / 0.10eurjpy112.722113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-12
2010.05.24 04:0015sell0.10 / 0.10eurjpy112.726113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-13
2010.05.24 04:0016sell0.10 / 0.10eurjpy112.730113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-14
2010.05.24 04:0017sell0.10 / 0.10eurjpy112.726113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-15
2010.05.24 04:0018sell0.10 / 0.10eurjpy112.722113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-16
2010.05.24 04:0019sell0.10 / 0.10eurjpy112.718113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-17
2010.05.24 04:0020sell0.10 / 0.10eurjpy112.714113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-18
2010.05.24 04:0021sell0.10 / 0.10eurjpy112.710113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-19
2010.05.24 04:0022sell0.10 / 0.10eurjpy112.680113.0800.0002010.05.24 04:00filledexpHA_S-20
2010.05.24 04:0123sell0.10 / 0.10eurjpy112.617113.0800.0002010.05.24 04:01filledexpHA_S-21
2010.05.24 06:2924buy2.20 / 2.20eurjpy113.0800.0000.0002010.05.24 06:29filledsl 113.080
2010.05.25 01:0025sell0.10 / 0.10eurjpy111.370112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S0
2010.05.25 01:0026sell0.10 / 0.10eurjpy111.369112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-1
2010.05.25 01:0027sell0.10 / 0.10eurjpy111.368112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-2
2010.05.25 01:0028sell0.10 / 0.10eurjpy111.369112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-3
2010.05.25 01:0029sell0.10 / 0.10eurjpy111.368112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-4
2010.05.25 01:0030sell0.10 / 0.10eurjpy111.369112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-5
2010.05.25 01:0031sell0.10 / 0.10eurjpy111.368112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-6
2010.05.25 01:0032sell0.10 / 0.10eurjpy111.369112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-7
2010.05.25 01:0033sell0.10 / 0.10eurjpy111.367112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-8
2010.05.25 01:0034sell0.10 / 0.10eurjpy111.372112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-9
2010.05.25 01:0035sell0.10 / 0.10eurjpy111.377112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-10
2010.05.25 01:0036sell0.10 / 0.10eurjpy111.382112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-11
2010.05.25 01:0037sell0.10 / 0.10eurjpy111.381112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-12
2010.05.25 01:0038sell0.10 / 0.10eurjpy111.382112.1670.0002010.05.25 01:00filledexpHA_S-13
2010.05.25 10:0039sell0.10 / 0.10eurjpy109.813110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-14
2010.05.25 10:0040sell0.10 / 0.10eurjpy109.814110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-15
2010.05.25 10:0041sell0.10 / 0.10eurjpy109.815110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-16
2010.05.25 10:0042sell0.10 / 0.10eurjpy109.817110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-17
2010.05.25 10:0043sell0.10 / 0.10eurjpy109.818110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-18
2010.05.25 10:0044sell0.10 / 0.10eurjpy109.819110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-19
2010.05.25 10:0045sell0.10 / 0.10eurjpy109.821110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-20
2010.05.25 10:0046sell0.10 / 0.10eurjpy109.822110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-21
2010.05.25 10:0047sell0.10 / 0.10eurjpy109.821110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-22
2010.05.25 10:0048sell0.10 / 0.10eurjpy109.822110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-23
2010.05.25 10:0049sell0.10 / 0.10eurjpy109.820110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-24
2010.05.25 10:0050sell0.10 / 0.10eurjpy109.821110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-25
2010.05.25 10:0051sell0.10 / 0.10eurjpy109.818110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-26
2010.05.25 10:0052sell0.10 / 0.10eurjpy109.819110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-27
2010.05.25 10:0053sell0.10 / 0.10eurjpy109.820110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-28
2010.05.25 10:0054sell0.10 / 0.10eurjpy109.821110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-29
2010.05.25 10:0055sell0.10 / 0.10eurjpy109.821110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-30
2010.05.25 10:0056sell0.10 / 0.10eurjpy109.775110.8770.0002010.05.25 10:00filledexpHA_S-31
2010.05.25 11:0057sell0.10 / 0.10eurjpy109.454110.7730.0002010.05.25 11:00filledexpHA_S-32
2010.05.25 11:0058sell0.10 / 0.10eurjpy109.456110.7730.0002010.05.25 11:00filledexpHA_S-33
2010.05.25 11:0059sell0.10 / 0.10eurjpy109.458110.7730.0002010.05.25 11:00filledexpHA_S-34
2010.05.25 11:0060sell0.10 / 0.10eurjpy109.460110.7730.0002010.05.25 11:00filledexpHA_S-35
2010.05.25 11:0061sell0.10 / 0.10eurjpy109.462110.7730.0002010.05.25 11:00filledexpHA_S-36
2010.05.25 11:0062sell0.10 / 0.10eurjpy109.464110.7730.0002010.05.25 11:00filledexpHA_S-37
2010.05.25 11:0063sell0.10 / 0.10eurjpy109.466110.7730.0002010.05.25 11:00filledexpHA_S-38
2010.05.25 11:0064sell0.10 / 0.10eurjpy109.442110.7730.0002010.05.25 11:00filledexpHA_S-39
2010.05.25 12:0065sell0.10 / 0.10eurjpy109.346110.6430.0002010.05.25 12:00filledexpHA_S-40
2010.05.25 12:0066sell0.10 / 0.10eurjpy109.345110.6430.0002010.05.25 12:00filledexpHA_S-41
2010.05.25 12:0067sell0.10 / 0.10eurjpy109.341110.6430.0002010.05.25 12:00filledexpHA_S-42
2010.05.25 12:0068sell0.10 / 0.10eurjpy109.306110.6430.0002010.05.25 12:00filledexpHA_S-43
2010.05.25 12:0069sell0.10 / 0.10eurjpy109.282110.6430.0002010.05.25 12:00filledexpHA_S-44
2010.05.25 12:0070sell0.10 / 0.10eurjpy109.248110.6430.0002010.05.25 12:00filledexpHA_S-45
2010.05.25 12:0071sell0.10 / 0.10eurjpy109.213110.6430.0002010.05.25 12:00filledexpHA_S-46
2010.05.25 12:0072sell0.10 / 0.10eurjpy109.190110.6430.0002010.05.25 12:00filledexpHA_S-47
2010.05.25 12:0073sell0.10 / 0.10eurjpy109.166110.6430.0002010.05.25 12:00filledexpHA_S-48
2010.05.25 17:5274buy4.90 / 4.90eurjpy110.1650.0000.0002010.05.25 17:52filledso 29.25%
 
Deals:
   Open TimeTicketTypeSizeItem PriceOrderCommentEntry CommissionSwapProfit
2010.05.23 00:001balance
3 000.00
2010.05.24 04:003sell0.10eurjpy112.7053expHA_S-1in0.00 
2010.05.24 04:002sell0.10eurjpy112.7002expHA_S0in0.00 
2010.05.24 04:004sell0.10eurjpy112.7104expHA_S-2in0.00 
2010.05.24 04:005sell0.10eurjpy112.7155expHA_S-3in0.00 
2010.05.24 04:006sell0.10eurjpy112.7216expHA_S-4in0.00 
2010.05.24 04:007sell0.10eurjpy112.7207expHA_S-5in0.00 
2010.05.24 04:008sell0.10eurjpy112.7188expHA_S-6in0.00 
2010.05.24 04:009sell0.10eurjpy112.7169expHA_S-7in0.00 
2010.05.24 04:0010sell0.10eurjpy112.71410expHA_S-8in0.00 
2010.05.24 04:0011sell0.10eurjpy112.71211expHA_S-9in0.00 
2010.05.24 04:0012sell0.10eurjpy112.71512expHA_S-10in0.00 
2010.05.24 04:0013sell0.10eurjpy112.71913expHA_S-11in0.00 
2010.05.24 04:0014sell0.10eurjpy112.72214expHA_S-12in0.00 
2010.05.24 04:0015sell0.10eurjpy112.72615expHA_S-13in0.00 
2010.05.24 04:0016sell0.10eurjpy112.73016expHA_S-14in0.00 
2010.05.24 04:0017sell0.10eurjpy112.72617expHA_S-15in0.00 
2010.05.24 04:0018sell0.10eurjpy112.72218expHA_S-16in0.00 
2010.05.24 04:0019sell0.10eurjpy112.71819expHA_S-17in0.00 
2010.05.24 04:0020sell0.10eurjpy112.71420expHA_S-18in0.00 
2010.05.24 04:0021sell0.10eurjpy112.71021expHA_S-19in0.00 
2010.05.24 04:0022sell0.10eurjpy112.68022expHA_S-20in0.00 
2010.05.24 04:0123sell0.10eurjpy112.61723expHA_S-21in0.00 
2010.05.24 06:2924buy2.20eurjpy113.08024sl 113.080out0.000.00-900.63
2010.05.25 01:0026sell0.10eurjpy111.36926expHA_S-1in0.00 
2010.05.25 01:0025sell0.10eurjpy111.37025expHA_S0in0.00 
2010.05.25 01:0027sell0.10eurjpy111.36827expHA_S-2in0.00 
2010.05.25 01:0028sell0.10eurjpy111.36928expHA_S-3in0.00 
2010.05.25 01:0029sell0.10eurjpy111.36829expHA_S-4in0.00 
2010.05.25 01:0030sell0.10eurjpy111.36930expHA_S-5in0.00 
2010.05.25 01:0031sell0.10eurjpy111.36831expHA_S-6in0.00 
2010.05.25 01:0032sell0.10eurjpy111.36932expHA_S-7in0.00 
2010.05.25 01:0033sell0.10eurjpy111.36733expHA_S-8in0.00 
2010.05.25 01:0034sell0.10eurjpy111.37234expHA_S-9in0.00 
2010.05.25 01:0035sell0.10eurjpy111.37735expHA_S-10in0.00 
2010.05.25 01:0036sell0.10eurjpy111.38236expHA_S-11in0.00 
2010.05.25 01:0037sell0.10eurjpy111.38137expHA_S-12in0.00 
2010.05.25 01:0038sell0.10eurjpy111.38238expHA_S-13in0.00 
2010.05.25 10:0040sell0.10eurjpy109.81440expHA_S-15in0.00 
2010.05.25 10:0039sell0.10eurjpy109.81339expHA_S-14in0.00 
2010.05.25 10:0041sell0.10eurjpy109.81541expHA_S-16in0.00 
2010.05.25 10:0042sell0.10eurjpy109.81742expHA_S-17in0.00 
2010.05.25 10:0043sell0.10eurjpy109.81843expHA_S-18in0.00 
2010.05.25 10:0044sell0.10eurjpy109.81944expHA_S-19in0.00 
2010.05.25 10:0045sell0.10eurjpy109.82145expHA_S-20in0.00 
2010.05.25 10:0046sell0.10eurjpy109.82246expHA_S-21in0.00 
2010.05.25 10:0047sell0.10eurjpy109.82147expHA_S-22in0.00 
2010.05.25 10:0048sell0.10eurjpy109.82248expHA_S-23in0.00 
2010.05.25 10:0049sell0.10eurjpy109.82049expHA_S-24in0.00 
2010.05.25 10:0050sell0.10eurjpy109.82150expHA_S-25in0.00 
2010.05.25 10:0051sell0.10eurjpy109.81851expHA_S-26in0.00 
2010.05.25 10:0052sell0.10eurjpy109.81952expHA_S-27in0.00 
2010.05.25 10:0054sell0.10eurjpy109.82154expHA_S-29in0.00 
2010.05.25 10:0053sell0.10eurjpy109.82053expHA_S-28in0.00 
2010.05.25 10:0055sell0.10eurjpy109.82155expHA_S-30in0.00 
2010.05.25 10:0056sell0.10eurjpy109.77556expHA_S-31in0.00 
2010.05.25 11:0057sell0.10eurjpy109.45457expHA_S-32in0.00 
2010.05.25 11:0058sell0.10eurjpy109.45658expHA_S-33in0.00 
2010.05.25 11:0059sell0.10eurjpy109.45859expHA_S-34in0.00 
2010.05.25 11:0060sell0.10eurjpy109.46060expHA_S-35in0.00 
2010.05.25 11:0062sell0.10eurjpy109.46462expHA_S-37in0.00 
2010.05.25 11:0061sell0.10eurjpy109.46261expHA_S-36in0.00 
2010.05.25 11:0063sell0.10eurjpy109.46663expHA_S-38in0.00 
2010.05.25 11:0064sell0.10eurjpy109.44264expHA_S-39in0.00 
2010.05.25 12:0066sell0.10eurjpy109.34566expHA_S-41in0.00 
2010.05.25 12:0065sell0.10eurjpy109.34665expHA_S-40in0.00 
2010.05.25 12:0067sell0.10eurjpy109.34167expHA_S-42in0.00 
2010.05.25 12:0068sell0.10eurjpy109.30668expHA_S-43in0.00 
2010.05.25 12:0069sell0.10eurjpy109.28269expHA_S-44in0.00 
2010.05.25 12:0070sell0.10eurjpy109.24870expHA_S-45in0.00 
2010.05.25 12:0071sell0.10eurjpy109.21371expHA_S-46in0.00 
2010.05.25 12:0072sell0.10eurjpy109.19072expHA_S-47in0.00 
2010.05.25 12:0073sell0.10eurjpy109.16673expHA_S-48in0.00 
2010.05.25 17:5274buy4.90eurjpy110.16574so 29.25% out0.000.00-342.69
  0.00 0.00 -1 243.32
Closed P/L: -1 243.32
 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/114

iS7N_SacuL.mq5 iS7N_SacuL.mq5

Индикатор из серии стрелки и уровни. Переделан (с небольшими изменениями) из индикатора, написанного для МetaТrader 4.

Rabbit Rabbit

Строит на графике истинные уровни поддержки/сопротивления для любой валютной пары.

Честный ZigZag Честный ZigZag

Индикатор показывает переписанные ("пробитые") вершины стандартного ZigZag'а.

Индикатор HI LO Индикатор HI LO

Индикатор HILO.