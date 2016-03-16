コードベースセクション
内容

このエキスパートアドバイザーは平均足インディケータに基づいています。

適当なペアと時間枠：EURAUD -- H1

ストラテジーテスタレポート
MetaQuotes-デモ（ビルド294）
設定
Expert： HA_kEA
銘柄： EURAUD
期間： H1（2010.07.18 - 2010.07.24）
入力： P=100
ブローカー： MetaQuotesソフトウェア社
通貨： USD
初期資本： 3 000.00
結果
バー: 120 ティック： 378767
総純利益： -2 047.37 粗利： 1 174.25 総損失： -3 221.62
プロフィットファクター： 0.36 期待利得： -292.48
リカバリーファクター： -0.37 Sharpe比率： -1.62
残高ドローダウン：
残高ドローダウン絶対値： 2 047.37 残高ドローダウン最大値： 2 627.45（73.39%） 残高ドローダウン相対値： 73.39%（2 627.45）
資本ドローダウン：
資本ドローダウン絶対値： 2 301.38 資本ドローダウン最大値： 5 472.90（88.68%） 資本ドローダウン相対値： 88.68% （5 472.90）
トータルトレード値： 7 ショートポジション（勝率%） ： 5（40.00%） ロングポジション（勝率%） ： 2 （0.00%）
勝ちトレード（トータルの% ）： 2（28.57%） 負けトレード（トータル %）： 5 （71.43%）
最大収益を持つ勝ちトレード： 1 031.31 最大損失を持つ負けトレード（トータルの% ）： -891.96
平均勝ちトレード： 587.13 平均負けトレード（トータルの% ）： -644.32
最大連続勝ち（ドル）： 1（1 031.31） 最大連続負け（ドル） 3（-2 558.97）
最大連続収益（数）： 1 031.31（1） 最大連続損失（数）： -2 558.97（3）
平均連続勝ち 1 平均連続負け： 2

