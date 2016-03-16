無料でロボットをダウンロードする方法を見る
内容
このエキスパートアドバイザーは平均足インディケータに基づいています。
適当なペアと時間枠：EURAUD -- H1
|
ストラテジーテスタレポート
|
MetaQuotes-デモ（ビルド294）
|
設定
|Expert：
|HA_kEA
|銘柄：
|EURAUD
|期間：
|H1（2010.07.18 - 2010.07.24）
|入力：
|P=100
|ブローカー：
|MetaQuotesソフトウェア社
|通貨：
|USD
|初期資本：
|3 000.00
|
結果
|バー:
|120
|ティック：
|378767
|総純利益：
|-2 047.37
|粗利：
|1 174.25
|総損失：
|-3 221.62
|プロフィットファクター：
|0.36
|期待利得：
|-292.48
|リカバリーファクター：
|-0.37
|Sharpe比率：
|-1.62
|残高ドローダウン：
|残高ドローダウン絶対値：
|2 047.37
|残高ドローダウン最大値：
|2 627.45（73.39%）
|残高ドローダウン相対値：
|73.39%（2 627.45）
|資本ドローダウン：
|資本ドローダウン絶対値：
|2 301.38
|資本ドローダウン最大値：
|5 472.90（88.68%）
|資本ドローダウン相対値：
|88.68% （5 472.90）
|トータルトレード値：
|7
|ショートポジション（勝率%） ：
|5（40.00%）
|ロングポジション（勝率%） ：
|2 （0.00%）
|勝ちトレード（トータルの% ）：
|2（28.57%）
|負けトレード（トータル %）：
|5 （71.43%）
|最大収益を持つ勝ちトレード：
|1 031.31
|最大損失を持つ負けトレード（トータルの% ）：
|-891.96
|平均勝ちトレード：
|587.13
|平均負けトレード（トータルの% ）：
|-644.32
|最大連続勝ち（ドル）：
|1（1 031.31）
|最大連続負け（ドル）
|3（-2 558.97）
|最大連続収益（数）：
|1 031.31（1）
|最大連続損失（数）：
|-2 558.97（3）
|平均連続勝ち
|1
|平均連続負け：
|2
|
