Heiken Ashi 为基础的 EA
- 显示:
- 2173
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
本 EA 基于 Heiken Ashi 指标。
适用货币对和时间帧: EURAUD -- H1
|
策略测试报告
|
MetaQuotes-Demo (Build 294)
|
设置
|交易程序:
|HA_kEA
|商品符号:
|EURAUD
|周期:
|H1 (2010.07.18 - 2010.07.24)
|输入:
|P=100
|交易商:
|MetaQuotes Software Corp.
|货币:
|USD
|初始存款:
|3 000.00
|
结果
|柱线:
|120
|即时价格:
|378767
|总计净盈利:
|-2 047.37
|毛盈利:
|1 174.25
|毛亏损:
|-3 221.62
|盈利因子:
|0.36
|期望收益:
|-292.48
|恢复因子:
|-0.37
|锋锐比率:
|-1.62
|余额回撤:
|绝对余额回撤:
|2 047.37
|最大余额回撤:
|2 627.45 (73.39%)
|相对余额回撤:
|73.39% (2 627.45)
|净值回撤:
|绝对净值回撤:
|2 301.38
|最大净值回撤:
|5 472.90 (88.68%)
|相对净值回撤:
|88.68% (5 472.90)
|总计交易:
|7
|空单 (胜率 %):
|5 (40.00%)
|多单 (胜率 %):
|2 (0.00%)
|盈利交易 (% 总计):
|2 (28.57%)
|亏损交易 (% 总计):
|5 (71.43%)
|最大盈利交易:
|1 031.31
|最大亏损交易 (% 总共):
|-891.96
|平均盈利交易:
|587.13
|平均亏损交易 (% 总共):
|-644.32
|最大连续获胜 ($):
|1 (1 031.31)
|最大连续失败 ($):
|3 (-2 558.97)
|最大连续盈利 (计数):
|1 031.31 (1)
|最大连续亏损 (计数):
|-2 558.97 (3)
|平均连续获胜:
|1
|平均连续失败:
|2
|
兔子
兔子指标为任意货币对绘制真实的支撑 / 阻力级别。Setka (网格)
本网格的目的是为了更方便地替换标准网格, 它允许在确定图表上判断许多重要点位, 价格走势的性质以及检查报价的品质 (存在漏洞)。
iS7N_SacuL.mq5
本 iS7N_SacuL.mq5 指标基于以 MQL4 编写的 'Lucas1.mq4' 原始指标。ZigZagNN
本指标显示重计算的 ("被突破") 的标准锯齿指标最高 / 最低位。