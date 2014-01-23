代码库部分
Heiken Ashi 为基础的 EA - MetaTrader 5EA

ha_kea.mq5 (7.36 KB) 预览
本 EA 基于 Heiken Ashi 指标。

适用货币对和时间帧: EURAUD -- H1

策略测试报告
MetaQuotes-Demo (Build 294)
设置
交易程序: HA_kEA
商品符号: EURAUD
周期: H1 (2010.07.18 - 2010.07.24)
输入: P=100
交易商: MetaQuotes Software Corp.
货币: USD
初始存款: 3 000.00
结果
柱线: 120 即时价格: 378767
总计净盈利: -2 047.37 毛盈利: 1 174.25 毛亏损: -3 221.62
盈利因子: 0.36 期望收益: -292.48
恢复因子: -0.37 锋锐比率: -1.62
余额回撤:
绝对余额回撤: 2 047.37 最大余额回撤: 2 627.45 (73.39%) 相对余额回撤: 73.39% (2 627.45)
净值回撤:
绝对净值回撤: 2 301.38 最大净值回撤: 5 472.90 (88.68%) 相对净值回撤: 88.68% (5 472.90)
总计交易: 7 空单 (胜率 %): 5 (40.00%) 多单 (胜率 %): 2 (0.00%)
盈利交易 (% 总计): 2 (28.57%) 亏损交易 (% 总计): 5 (71.43%)
最大盈利交易: 1 031.31 最大亏损交易 (% 总共): -891.96
平均盈利交易: 587.13 平均亏损交易 (% 总共): -644.32
最大连续获胜 ($): 1 (1 031.31) 最大连续失败 ($): 3 (-2 558.97)
最大连续盈利 (计数): 1 031.31 (1) 最大连续亏损 (计数): -2 558.97 (3)
平均连续获胜: 1 平均连续失败: 2

Heiken Ashi 为基础的 EA

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/114

