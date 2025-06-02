거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
전문가 어드바이저는 하이켄 아시 지표를 기반으로 합니다.
적합한 쌍 및 기간: EURAUD -- H1
|
전략 테스터 보고서
|
메타시세 데모 (빌드 294)
|
설정
|Expert:
|HA_kEA
|기호:
|EURAUD
|기간
|H1 (2010.07.18 - 2010.07.24)
|입력:
|P=100
|Broker:
|메타쿼츠 소프트웨어 주식회사
|통화:
|USD
|초기 예금:
|3 000.00
|
결과
|Bars:
|120
|Ticks:
|378767
|총 순이익:
|-2 047.37
|총 이익
|1 174.25
|총 손실
|-3 221.62
|이익 계수:
|0.36
|예상 수익
|-292.48
|회복 계수:
|-0.37
|샤프 비율:
|-1.62
|밸런스 드로다운:
|잔액 감소 절대값:
|2 047.37
|밸런스 드로다운 최대:
|2 627.45 (73.39%)
|잔액 감소 상대:
|73.39% (2 627.45)
|에퀴티 드로다운:
|편일예탁잔고 절대:
|2 301.38
|편일예탁잔고 최대:
|5 472.90 (88.68%)
|편일예탁잔고 감소 상대:
|88.68% (5 472.90)
|총 거래 건수:
|7
|숏 포지션 (원 %):
|5 (40.00%)
|롱 포지션 (원 %):
|2 (0.00%)
|수익 거래 (전체의 %):
|2 (28.57%)
|손실 거래 (전체 대비 %):
|5 (71.43%)
|가장 큰 수익 거래:
|1 031.31
|최대 손실 거래 (전체의 %):
|-891.96
|평균 수익 거래:
|587.13
|평균 손실 거래 (전체의 %):
|-644.32
|최대 연속 승리 ($):
|1 (1 031.31)
|최대 연속 손실 ($)
|3 (-2 558.97)
|최대 연속 수익 (카운트)
|1 031.31 (1)
|최대 연속 손실 (개수)
|-2 558.97 (3)
|평균 연속 승리 횟수
|1
|평균 연속 패배 횟수
|2
|
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/114
