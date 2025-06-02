코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
Experts

Heiken Ashi based EA - MetaTrader 5용 expert

klbeei | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
154
평가:
(49)
게시됨:
ha_kea.mq5 (7.36 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

전문가 어드바이저는 하이켄 아시 지표를 기반으로 합니다.

적합한 쌍 및 기간: EURAUD -- H1

전략 테스터 보고서
메타시세 데모 (빌드 294)
설정
Expert: HA_kEA
기호: EURAUD
기간 H1 (2010.07.18 - 2010.07.24)
입력: P=100
Broker: 메타쿼츠 소프트웨어 주식회사
통화: USD
초기 예금: 3 000.00
결과
Bars: 120 Ticks: 378767
총 순이익: -2 047.37 총 이익 1 174.25 총 손실 -3 221.62
이익 계수: 0.36 예상 수익 -292.48
회복 계수: -0.37 샤프 비율: -1.62
밸런스 드로다운:
잔액 감소 절대값: 2 047.37 밸런스 드로다운 최대: 2 627.45 (73.39%) 잔액 감소 상대: 73.39% (2 627.45)
에퀴티 드로다운:
편일예탁잔고 절대: 2 301.38 편일예탁잔고 최대: 5 472.90 (88.68%) 편일예탁잔고 감소 상대: 88.68% (5 472.90)
총 거래 건수: 7 숏 포지션 (원 %): 5 (40.00%) 롱 포지션 (원 %): 2 (0.00%)
수익 거래 (전체의 %): 2 (28.57%) 손실 거래 (전체 대비 %): 5 (71.43%)
가장 큰 수익 거래: 1 031.31 최대 손실 거래 (전체의 %): -891.96
평균 수익 거래: 587.13 평균 손실 거래 (전체의 %): -644.32
최대 연속 승리 ($): 1 (1 031.31) 최대 연속 손실 ($) 3 (-2 558.97)
최대 연속 수익 (카운트) 1 031.31 (1) 최대 연속 손실 (개수) -2 558.97 (3)
평균 연속 승리 횟수 1 평균 연속 패배 횟수 2

하이켄 아시 기반 EA

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/114

iS7N_SacuL.mq5 iS7N_SacuL.mq5

일련의 화살표 및 레벨에서 표시기. 메타트레이더 4용으로 작성된 인디케이터에서 변환(약간의 변경)되었습니다.

다이버전스 디마커 다이버전스 디마커

이 인디케이터는 디마커 인디케이터의 발산 지점을 선택합니다.

정직한 지그재그 정직한 지그재그

표시기는 표준 지그재그의 상단을 덮어쓴("깨진") 상단을 표시합니다.

2 MA 기준 지표 2 MA 기준 지표

안녕하세요 여러분) 처음으로 코드를 게시합니다!!!