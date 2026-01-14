Expert Advisor réécrit à partir de MQL4, auteur George-on-Don, lien vers l'original - https://www.mql5.com/fr/code/8068.

Principe de fonctionnement



L'ouverture à l'achat est effectuée lorsque le prix franchit le niveau de support. La barre doit clôturer au-dessus du niveau, et la barre précédente doit être ouverte au-dessus du niveau, et son ombre doit traverser le niveau ou clôturer exactement au niveau. L'ouverture de la vente est inversée.

Le Stoploss et le Take Profit sont fixés à des niveaux de support/résistance inférieurs/supérieurs au niveau d'entrée. Si le Stop Loss ou le Take Profit sont proches, de sorte qu'il est impossible d'ouvrir une position, une tentative est faite pour ouvrir une position avec le Stop Loss au deuxième support/résistance et le Take Profit à la troisième résistance/support.

Lorsque la résistance/le support le plus proche est atteint (si le Take Profit est plus éloigné), le Stop Loss de la position est déplacé au niveau du prix d'ouverture de la position plus l'écart (la fonction peut être désactivée).

L'image montre le fonctionnement de l'Expert Advisor dans le testeur en mode visuel.

Paramètres

