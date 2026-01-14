Rejoignez notre page de fans
Expert Advisor réécrit à partir de MQL4, auteur George-on-Don, lien vers l'original - https://www.mql5.com/fr/code/8068.
Principe de fonctionnement
L'ouverture à l'achat est effectuée lorsque le prix franchit le niveau de support. La barre doit clôturer au-dessus du niveau, et la barre précédente doit être ouverte au-dessus du niveau, et son ombre doit traverser le niveau ou clôturer exactement au niveau. L'ouverture de la vente est inversée.
Le Stoploss et le Take Profit sont fixés à des niveaux de support/résistance inférieurs/supérieurs au niveau d'entrée. Si le Stop Loss ou le Take Profit sont proches, de sorte qu'il est impossible d'ouvrir une position, une tentative est faite pour ouvrir une position avec le Stop Loss au deuxième support/résistance et le Take Profit à la troisième résistance/support.
Lorsque la résistance/le support le plus proche est atteint (si le Take Profit est plus éloigné), le Stop Loss de la position est déplacé au niveau du prix d'ouverture de la position plus l'écart (la fonction peut être désactivée).
L'image montre le fonctionnement de l'Expert Advisor dans le testeur en mode visuel.
Paramètres
- Lots - volume de l'ordre, si la valeur est 0, le paramètre MaxR est actif.
- SndMl - envoie des messages par e-mail lorsque l'Expert Advisor ouvre et ferme une position.
- DcF - facteur de réduction des lots pour les pertes. Si la valeur est 0, la réduction n'est pas effectuée. Plus la valeur est petite, plus la réduction du lot est importante. En cas d'impossibilité de réduire le lot, le lot minimum est utilisé.
- MaxR - risque maximum, de 0 à 1 (part des fonds libres). Il est valable pour les lots égaux à 0.
- TgtProfit - variantes d'utilisation des niveaux (1-5), sur l'exemple de l'achat :
1 - ouverture sur Support1, Stop Loss sur Support2, Take Profit sur Resist1 ;
2 - ouverture sur Support1, Stop Loss sur Support2, Take Profit sur Resist2 ;
3 - ouverture sur Support2, stoploss sur Support3, take profit sur Resist1 ;
4 - ouverture sur Support2, stoploss sur Support3, take profit sur Resist2 ;
5 - ouverture sur Support2, Stop Loss sur Support3, Take Profit sur Resist3.
- isTradeDay - ne négocie qu'en intraday (clôture de la position à 23:00).
- ModSL - modifie le stop loss lorsque la première cible est atteinte (le niveau le plus proche dans la direction du profit à partir du niveau d'ouverture).
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1054
