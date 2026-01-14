MQL4에서 재작성된 전문가 조언, 작성자 George-on-Don, 원본 링크 - https://www.mql5.com/ko/code/8068.

작동 원리



매수 개시는 가격이 지지선을 넘을 때 수행됩니다. 바는 레벨 위에서 닫히고 이전 바는 레벨 위에서 열어야하며 그림자가 레벨을 교차하거나 레벨에서 정확히 닫혀야합니다. 판매 개시는 정반대입니다.

스톱로스와 테이크프로핏은 진입 레벨의 아래/위 지지/저항 레벨에 설정합니다. 스톱로스 또는 테이크프로핏이 근접하여 포지션을 오픈할 수 없는 경우 두 번째 지지/저항에서 스톱로스를 설정하고 세 번째 저항/지지에서 테이크프로핏을 설정하여 포지션을 오픈하려고 시도합니다.

가장 가까운 저항/지지에 도달하면(테이크프로핏이 더 먼 경우) 포지션의 스톱로스는 포지션 개시 가격에 스프레드를 더한 수준으로 이동합니다(기능 끄기 가능).

이미지는 시각 모드에서 테스터의 전문가 조언자의 작업을 보여줍니다.

매개변수

