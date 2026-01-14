거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
MQL4에서 재작성된 전문가 조언, 작성자 George-on-Don, 원본 링크 - https://www.mql5.com/ko/code/8068.
작동 원리
매수 개시는 가격이 지지선을 넘을 때 수행됩니다. 바는 레벨 위에서 닫히고 이전 바는 레벨 위에서 열어야하며 그림자가 레벨을 교차하거나 레벨에서 정확히 닫혀야합니다. 판매 개시는 정반대입니다.
스톱로스와 테이크프로핏은 진입 레벨의 아래/위 지지/저항 레벨에 설정합니다. 스톱로스 또는 테이크프로핏이 근접하여 포지션을 오픈할 수 없는 경우 두 번째 지지/저항에서 스톱로스를 설정하고 세 번째 저항/지지에서 테이크프로핏을 설정하여 포지션을 오픈하려고 시도합니다.
가장 가까운 저항/지지에 도달하면(테이크프로핏이 더 먼 경우) 포지션의 스톱로스는 포지션 개시 가격에 스프레드를 더한 수준으로 이동합니다(기능 끄기 가능).
이미지는 시각 모드에서 테스터의 전문가 조언자의 작업을 보여줍니다.
매개변수
- 랏 - 주문량, 값이 0이면 MaxR 매개변수가 활성화됩니다.
- SndMl - 전문가 조언자가 포지션을 개시 및 청산할 때 이메일로 메시지를 보냅니다.
- DcF - 손실 발생 시 랏 감소 계수. 값이 0이면 감소가 수행되지 않습니다. 값이 작을수록 로트 감소가 더 강하게 수행됩니다. 로트를 줄일 수 없는 경우 최소 로트가 사용됩니다.
- MaxR - 최대 위험도, 0-1(여유 자금의 몫)입니다. 0과 같은 랏에서 유효합니다.
- TgtProfit - 구매 예시에서 레벨 (1-5) 사용의 변형:
1 - 지지1에 개시, 지지2에 손절, 저항1에 이익실현;
2- 지지1에 개시, 지지2에 손절, 저항2에 이익실현;
3 - 지지2에 오픈, 지지3에 스톱로스, 저항1에 테이크프로핏;
4 - 지지2에 오픈, 지지3에 스톱로스, 저항2에 이익실현;
5 - 지지2에 오픈, 지지3에 손절, 저항3에 이익실현.
- isTradeDay - 일중에만 거래(23:00에 포지션 청산).
- ModSL - 첫 번째 목표에 도달하면 스톱로스를 수정합니다(시초가로부터 수익 방향에서 가장 가까운 레벨).
