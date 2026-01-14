Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
gpfTCPivotLimit - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Expert Advisor riscritto da MQL4, autore George-on-Don, link all'originale - https://www.mql5.com/it/code/8068.
Principio di funzionamento
L'apertura dell'acquisto viene eseguita quando il prezzo attraversa il livello di supporto. La barra deve chiudersi al di sopra del livello e la barra precedente deve essere aperta al di sopra del livello e la sua ombra deve attraversare il livello o chiudersi esattamente al livello. L'apertura della vendita è specularmente opposta.
Lo Stoploss e il Take Profit sono impostati sui livelli di supporto/resistenza sotto/sopra il livello di entrata. Se lo Stop Loss o il Take Profit sono vicini, per cui è impossibile aprire una posizione, si tenta di aprire una posizione con lo Stop Loss al secondo supporto/resistenza e il Take Profit alla terza resistenza/supporto.
Quando si raggiunge la resistenza/supporto più vicina (se il Take Profit è più lontano), lo Stop Loss della posizione viene spostato al livello del prezzo di apertura della posizione più lo spread (la funzione può essere disattivata).
L'immagine mostra il lavoro dell'Expert Advisor nel tester in modalità visiva.
Parametri
- Lotti - volume dell'ordine; se il valore è 0, il parametro MaxR è attivo.
- SndMl - invio di messaggi via e-mail quando l'Expert Advisor apre e chiude una posizione.
- DcF - fattore di riduzione del lotto in caso di perdite. Se il valore è 0, la riduzione non viene effettuata. Quanto più piccolo è il valore, tanto più forte è la riduzione del lotto. In caso di impossibilità di ridurre il lotto, viene utilizzato il lotto minimo.
- MaxR - rischio massimo, da 0 a 1 (quota di fondi liberi). È valido per lotti pari a 0.
- TgtProfit - varianti di utilizzo dei livelli (1-5), sull'esempio dell'acquisto:
1 - apertura su Support1, Stop Loss su Support2, Take Profit su Resist1;
2 - apertura su Support1, Stop Loss su Support2, Take Profit su Resist2;
3 - apertura su Supporto2, stop loss su Supporto3, take profit su Resistenza1;
4 - apertura su Supporto2, stoploss su Supporto3, take profit su Resist2;
5 - apertura su Support2, stop loss su Support3, take profit su Resist3.
- isTradeDay - negozia solo intraday (chiude la posizione alle 23:00).
- ModSL - modifica lo stop loss quando viene raggiunto il primo obiettivo (il livello più vicino alla direzione del profitto rispetto al livello di apertura).
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1054
Adaptive VWAP Institutional: Multi-Asset Auto-Detection & DST-Accurate Session Resets (Forex 5PM NY Standard).Wick Engulf
Un modello di candela wick engulf
Consulente esperto basato sulla linea di riferimento del Pivot giornalieroOttieni Estremi
Ricerca degli estremi su una determinata sezione della storia.