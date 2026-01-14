Expert Advisor riscritto da MQL4, autore George-on-Don, link all'originale - https://www.mql5.com/it/code/8068.

Principio di funzionamento



L'apertura dell'acquisto viene eseguita quando il prezzo attraversa il livello di supporto. La barra deve chiudersi al di sopra del livello e la barra precedente deve essere aperta al di sopra del livello e la sua ombra deve attraversare il livello o chiudersi esattamente al livello. L'apertura della vendita è specularmente opposta.

Lo Stoploss e il Take Profit sono impostati sui livelli di supporto/resistenza sotto/sopra il livello di entrata. Se lo Stop Loss o il Take Profit sono vicini, per cui è impossibile aprire una posizione, si tenta di aprire una posizione con lo Stop Loss al secondo supporto/resistenza e il Take Profit alla terza resistenza/supporto.

Quando si raggiunge la resistenza/supporto più vicina (se il Take Profit è più lontano), lo Stop Loss della posizione viene spostato al livello del prezzo di apertura della posizione più lo spread (la funzione può essere disattivata).

L'immagine mostra il lavoro dell'Expert Advisor nel tester in modalità visiva.

Parametri

