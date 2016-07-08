実際の著者：

LenIFCHIK

New Highs-New Lows 指数はエルダー著作の 「Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management （心理学、トレーディングタクティクス、お金の管理リビングの取引）」の株式市場の指標を扱う章で非常によく説明されました。

我々の場合では、指標は外国為替市場に適応されており、一定期間に新安値に達した通貨ペアの数と新高値に達した通貨ペアの数との差として計算されます。 基本的にピークは今後の反転の兆候です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年4月1日に公開されました。

図1 NH_NL 指標