New Highs-New Lows Index - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

LenIFCHIK

Der "New Highs-New Lows Index" wurde sehr gut beschrieben von A. Edler in seinem Buch "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management" im Kapitel Umgang mit Börsenindikatoren.

In unserem Fall wurde der Indikator für dem Devisenmarkt angepasst und berechnet die Differenz der Anzahl von Währungspaaren mit neuen Höchstständen und denen, mit neue Tiefs innert eines bestimmten Zeitraumes. Es gilt die Regel, eine neue Spitze ist das Zeichen einer bevorstehenden Umkehr.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.04.2011.  

Fig.1 The NH_NL Indikator

Abb.1 NH_NL Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1051

