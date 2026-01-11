Unisciti alla nostra fan page
Indice nuovi massimi-nuovi minimi - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
LenIFCHIK
L'indice dei nuovi massimi-nuovi minimi è descritto in modo sufficientemente dettagliato nel libro di A. Elder "Come giocare e vincere in borsa" nella sezione "Indicatori del mercato azionario".
In questo caso, l'indicatore è adattato al mercato valutario ed è calcolato come la differenza tra il numero di coppie di valute che hanno mostrato il massimo del periodo e il numero di coppie di valute che hanno mostrato il minimo del periodo. Il picco, di norma, è un precursore di un'inversione.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 01.04.2011.
Fig.1 Indicatore NH_NL
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1051
