Autore reale:

LenIFCHIK

L'indice dei nuovi massimi-nuovi minimi è descritto in modo sufficientemente dettagliato nel libro di A. Elder "Come giocare e vincere in borsa" nella sezione "Indicatori del mercato azionario".

In questo caso, l'indicatore è adattato al mercato valutario ed è calcolato come la differenza tra il numero di coppie di valute che hanno mostrato il massimo del periodo e il numero di coppie di valute che hanno mostrato il minimo del periodo. Il picco, di norma, è un precursore di un'inversione.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 01.04.2011.

Fig.1 Indicatore NH_NL