Indice des nouveaux sommets et des nouveaux creux - indicateur pour MetaTrader 5
Auteur réel :
LenIFCHIK
L'indice des nouveaux hauts et des nouveaux bas est décrit de manière suffisamment détaillée dans le livre d'A. Elder "How to play and win on the stock exchange", dans la section "Indicateurs du marché boursier".
Dans ce cas, l'indicateur est adapté au marché des devises et est calculé comme la différence entre le nombre de paires de devises qui ont affiché le maximum pour la période et le nombre de paires de devises qui ont affiché le minimum pour la période. Le pic, en règle générale, est le précurseur d'un renversement.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 01.04.2011.
Fig.1 Indicateur NH_NL
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1051
