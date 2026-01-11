거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
새로운 최고점-최저점 지수는 "주식 시장의 지표"섹션의 "증권 거래소에서 플레이하고 승리하는 방법"이라는 A. Elder의 책에 충분히 자세히 설명되어 있습니다.
이 경우 지표는 통화 시장에 맞게 조정되며 해당 기간 동안 최대치를 보인 통화 쌍 수와 해당 기간 동안 최소치를 보인 통화 쌍 수의 차이로 계산됩니다. 일반적으로 피크는 반전의 전조입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011년 01월 04일 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
그림 1 NH_NL 지표
