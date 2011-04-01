CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индекс новых максимумов-новых минимумов - индикатор для MetaTrader 4

Индекс достаточно подробно описан в книге А. Элдера "Как играть и выигрывать на бирже" в разделе "Индикаторы рынка акций".

В данном случае индикатор адаптирован под валютный рынок и вычисляется как разность между числом валютных пар, показавших максимум за период, и числом валютных пар, показавших минимум за период. Пик, как правило, является предвестником разворота.

