Индекс достаточно подробно описан в книге А. Элдера "Как играть и выигрывать на бирже" в разделе "Индикаторы рынка акций".

В данном случае индикатор адаптирован под валютный рынок и вычисляется как разность между числом валютных пар, показавших максимум за период, и числом валютных пар, показавших минимум за период. Пик, как правило, является предвестником разворота.