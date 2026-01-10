CodeBaseSezioni
Segnale multiplo - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
L'indicatore MultiRVISignal visualizza le informazioni sulle tendenze attuali utilizzando i valori di quattro indicatori RVI di diversi timeframe.

Ogni indicatore RVI corrisponde a una delle quattro linee di segnale. Se l'indicatore RVI è al di sopra della sua linea di segnale, il colore della linea è verde, se è al di sotto - rosso. I punti colorati sulle linee appaiono al momento del cambio di barra del timeframe corrispondente.

Fig.1 Indicatore MultiRVISignal

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1042

