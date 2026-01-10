거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
멀티알비시그널 인디케이터는 서로 다른 차트주기의 4개 RVI 인디케이터 값을 사용하여 현재 추세에 대한 정보를 표시합니다.
각 RVI 인디케이터는 4개의 인디케이터 라인 중 하나에 해당합니다. RVI 인디케이터가 신호선 위에 있으면 선의 색은 녹색, 아래에 있으면 빨간색입니다. 선의 컬러 포인트는 해당 차트주기의 막대가 변경되는 순간에 나타납니다.
그림 1 멀티RVISignal 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1042
