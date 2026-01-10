Kod TabanıBölümler
MultiRVISignal - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
MultiRVISignal göstergesi, farklı zaman dilimlerinden dört RVI göstergesinin değerlerini kullanarak mevcut eğilimler hakkında bilgi görüntüler.

Her RVI göstergesi dört gösterge çizgisinden birine karşılık gelir. RVI göstergesi sinyal çizgisinin üzerindeyse, çizginin rengi yeşil, altındaysa kırmızıdır. Çizgilerdeki renkli noktalar, ilgili zaman diliminin çubuk değişimi anında görünür.

Şekil 1 MultiRVISignal göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1042

