MultiRVISignal - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 9
- Note:
-
- Publié:
L'indicateur MultiRVISignal affiche des informations sur les tendances actuelles à l'aide des valeurs de quatre indicateurs RVI sur différentes périodes.
Chaque indicateur RVI correspond à l'une des quatre lignes d'indicateur. Si l'indicateur RVI est au-dessus de sa ligne de signal, la couleur de la ligne est verte, s'il est en dessous - rouge. Les points colorés sur les lignes apparaissent au moment du changement de barre de la période correspondante.
Fig.1 Indicateur MultiRVISignal
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1042
