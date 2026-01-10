L'indicateur MultiRVISignal affiche des informations sur les tendances actuelles à l'aide des valeurs de quatre indicateurs RVI sur différentes périodes.



Chaque indicateur RVI correspond à l'une des quatre lignes d'indicateur. Si l'indicateur RVI est au-dessus de sa ligne de signal, la couleur de la ligne est verte, s'il est en dessous - rouge. Les points colorés sur les lignes apparaissent au moment du changement de barre de la période correspondante.

Fig.1 Indicateur MultiRVISignal