MultiRVISignal - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
L'indicateur MultiRVISignal affiche des informations sur les tendances actuelles à l'aide des valeurs de quatre indicateurs RVI sur différentes périodes.

Chaque indicateur RVI correspond à l'une des quatre lignes d'indicateur. Si l'indicateur RVI est au-dessus de sa ligne de signal, la couleur de la ligne est verte, s'il est en dessous - rouge. Les points colorés sur les lignes apparaissent au moment du changement de barre de la période correspondante.

Fig.1 Indicateur MultiRVISignal

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1042

