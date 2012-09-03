Индикатор MultiRVISignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов RVI с разных таймфреймов.



Каждому индикатору RVI соответствует одна из четырёх линий индикатора. Если индикатор RVI находится выше своей сигнальной линии, то цвет линии зелёный, если ниже - красный. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1 Индикатор MultiRVISignal