Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiRVISignal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2532
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiRVISignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов RVI с разных таймфреймов.
Каждому индикатору RVI соответствует одна из четырёх линий индикатора. Если индикатор RVI находится выше своей сигнальной линии, то цвет линии зелёный, если ниже - красный. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1 Индикатор MultiRVISignal
MultiMACDSignal
Индикатор MultiMACDSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения шести индикаторов MACD с разных таймфреймов.Gann_Multi_Trend
Индикатор малой, промежуточной и основной тенденций
TradeChannel
Эксперт на основе ценового каналаMA2CCI
Эксперт на двух МА и CCI