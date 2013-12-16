MultiRVISignal使用从不同周期得到的四个RVI指标值，显示目前的趋势信息。每个RVI指标对应于四个指标线之一。如果 RVI 指标在信号线之上，信号线是绿色，如果在信号线之下，信号线是红色。当相关周期的柱线发生变化时，色点则显示在线上。





图1 MultiRVISignal指标