거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
ColorRVI_HTF - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
지표 RVI(상대적 활력 지수) 의 고전적인 변형으로, 지표 시간대를 차트 시간대와 다른 값으로 고정하고 구름 형태로 만들어 찾을 수 있습니다.
그림 1 인디케이터 색상 RVI_HTF
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1039
Session Daylight Gradient — Ambient Forex Session Overlay
A lightweight chart overlay that paints a smooth “daylight” gradient across Pacific, Asia, London, and New York sessions—plus optional session separators, event labels, and “sunray” highlights for scheduled news. Includes UTC/Broker/PC time modes and a manual DST shift.CPlotManager (Auto Buffer and Plot Manager)
Automates MQL5 buffer and plot index management. Eliminates manual counting, simplifies Z-order layering, and handles complex plot types (Candles, Color Lines) with a single line of code.
IncGUI_BitPic
픽셀 드로잉을 위한 그래픽 제어ColorXATR
평활화된 ATR은 추세의 성장 또는 약화 여부를 색상으로 표시합니다.