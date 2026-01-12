Rejoignez notre page de fans
CouleurRVI_HTF - indicateur pour MetaTrader 5
La variante classique de l'indicateur RVI (Relative Vigor Index), qui peut être localisé en fixant l'horizon temporel de l'indicateur à une valeur différente de l'horizon temporel du graphique et qui se présente sous la forme d'un nuage.
Fig.1 Couleur de l'indicateurRVI_HTF
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1039
