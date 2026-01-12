Unisciti alla nostra fan page
ColoreRVI_HTF - indicatore per MetaTrader 5
La variante classica dell'indicatore RVI (Relative Vigor Index), che può essere individuata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico e realizzato sotto forma di nuvola.
Fig.1 Indicatore ColoreRVI_HTF
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1039
