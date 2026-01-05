거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
X프로퍼터오버레이 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
Unknown
특히 외환 시장에서 미래를 예측하는 것이 불가능하다는 것은 비밀이 아니지만 일부 사람들은 시도합니다... XprofuterOverlay 지표는 가능한 추가 가격 움직임의 선을 보여줍니다.
그림 1 인디케이터 XprofuterOverlay
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1025
