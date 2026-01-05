CodeBaseSezioni
Indicatori

XprofuterOverlay - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(18)
Pubblicato:
Autore reale:

Sconosciuto

Non è un segreto che il futuro sia impossibile da prevedere, soprattutto nel mercato forex, ma c'è chi ci prova... L'indicatore XprofuterOverlay mostra la linea del possibile, ulteriore movimento dei prezzi.

Fig.1 Indicatore XprofuterOverlay

Fig.1 Indicatore XprofuterOverlay

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1025

