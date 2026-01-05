Unisciti alla nostra fan page
XprofuterOverlay - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
Sconosciuto
Non è un segreto che il futuro sia impossibile da prevedere, soprattutto nel mercato forex, ma c'è chi ci prova... L'indicatore XprofuterOverlay mostra la linea del possibile, ulteriore movimento dei prezzi.
Fig.1 Indicatore XprofuterOverlay
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1025
