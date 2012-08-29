Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XprofuterOverlay - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4780
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Неизвестный
Не секрет, что будущее предсказывать невозможно, тем более на рынке форекс, но некоторые пытаются… Индикатор XprofuterOverlay показывает линию возможного, дальнейшего движения цены.
Рис.1 Индикатор XprofuterOverlay
XprofuterDD
Индикатор XprofuterDD - это попытка предвосхищения поведения цены в дальнейшемiMACD±ATR
MACD, смещенная на торговый диапазон, используется для определения зон перекупленности/перепроданности и тренда.
AML Adaptive Market Level
Адаптивный уровень рынка - показывает текущий опорный уровень рыночной цены. Уровень смещается только при трендовом движении цены.BubblesAndDrops
Индикатор, показывающий возможное ближайшее направление движения цены.