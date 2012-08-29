CodeBaseРазделы
Индикаторы

XprofuterOverlay - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4780
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Неизвестный

Не секрет, что будущее предсказывать невозможно, тем более на рынке форекс, но некоторые пытаются… Индикатор XprofuterOverlay показывает линию возможного, дальнейшего движения цены.

Рис.1 Индикатор XprofuterOverlay

