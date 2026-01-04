Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
ColoreStocastico_HTF - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Una variante classica dell'oscillatore stocastico, che può essere posizionata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico. Viene eseguito sotto forma di nuvola.
Fig.1 Indicatore ColorStochastic_HTF
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1020
Expert Advisor che sposta lo stoploss di una posizione aperta lungo il bordo del canale costruito con l'ausilio dell'indicatore ATR_TrailingCandle Grids
Disegnare un Rettangolo sul grafico per tracciare griglie personalizzate in base al valore dei punti in ingresso
Il MACD, compensato dal trading range, viene utilizzato per identificare le aree di ipercomprato/ipervenduto e la tendenza.Canale dei prezzi
Si tratta di un semplice indicatore di canali di prezzo che consente all'utente di personalizzare il periodo e i colori delle linee. Spesso utilizzato nelle strategie di rottura dei canali.