CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

ColoreStocastico_HTF - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
10
Valutazioni:
(14)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Una variante classica dell'oscillatore stocastico, che può essere posizionata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico. Viene eseguito sotto forma di nuvola.

Fig.1 Indicatore ColoreStocastico_HTF

Fig.1 Indicatore ColorStochastic_HTF

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1020

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

Expert Advisor che sposta lo stoploss di una posizione aperta lungo il bordo del canale costruito con l'ausilio dell'indicatore ATR_Trailing

Candle Grids Candle Grids

Disegnare un Rettangolo sul grafico per tracciare griglie personalizzate in base al valore dei punti in ingresso

iMACD±ATR iMACD±ATR

Il MACD, compensato dal trading range, viene utilizzato per identificare le aree di ipercomprato/ipervenduto e la tendenza.

Canale dei prezzi Canale dei prezzi

Si tratta di un semplice indicatore di canali di prezzo che consente all'utente di personalizzare il periodo e i colori delle linee. Spesso utilizzato nelle strategie di rottura dei canali.