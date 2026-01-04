Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
ColorStochastic_HTF - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 11
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değere sabitleyerek yerleştirilebilen stokastik osilatörün klasik bir çeşidi. Bir bulut şeklinde yürütülür.
Şekil 1 ColorStochastic_HTF göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1020
ATR_Trailing göstergesi yardımıyla oluşturulan kanalın sınırı boyunca açık bir pozisyonun stoploss'unu hareket ettiren Uzman DanışmanCandle Grids
Girişteki nokta değerine göre özel ızgaralar çizmek için grafik üzerinde bir Dikdörtgen çizin
MACD, işlem aralığı ile dengelenerek aşırı alım/aşırı satım alanlarını ve trendi belirlemek için kullanılır.Fiyat Kanalı
Bu, kullanıcının dönem ve çizgi renklerini özelleştirmesine olanak tanıyan basit bir fiyat kanalı göstergesidir. Genellikle kanal kırma stratejilerinde kullanılır.