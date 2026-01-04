Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

ColorStochastic_HTF - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
11
Derecelendirme:
(14)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değere sabitleyerek yerleştirilebilen stokastik osilatörün klasik bir çeşidi. Bir bulut şeklinde yürütülür.

Şekil 1 ColorStochastic_HTF göstergesi

Şekil 1 ColorStochastic_HTF göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1020

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

ATR_Trailing göstergesi yardımıyla oluşturulan kanalın sınırı boyunca açık bir pozisyonun stoploss'unu hareket ettiren Uzman Danışman

Candle Grids Candle Grids

Girişteki nokta değerine göre özel ızgaralar çizmek için grafik üzerinde bir Dikdörtgen çizin

iMACD±ATR iMACD±ATR

MACD, işlem aralığı ile dengelenerek aşırı alım/aşırı satım alanlarını ve trendi belirlemek için kullanılır.

Fiyat Kanalı Fiyat Kanalı

Bu, kullanıcının dönem ve çizgi renklerini özelleştirmesine olanak tanıyan basit bir fiyat kanalı göstergesidir. Genellikle kanal kırma stratejilerinde kullanılır.