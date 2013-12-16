请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorStochastic_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1638
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
通过给指标设定一个不同于图表的周期，可将标准的Stochastic oscillator显示为云。
ColorStochastic_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1020
