ColorStochastic_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
通过给指标设定一个不同于图表的周期，可将标准的Stochastic oscillator显示为云。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1020

