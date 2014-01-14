CodeBaseSecciones
Scripts

Clipboard - script para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
---
Visualizaciones:
1252
Ranking:
(47)
Publicado:
Actualizado:
clipboard.mq5 (2.04 KB) ver
El script obtiene el contenido del Portapapeles de Windows.

Script Clipboard

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/104

