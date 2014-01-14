Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Asesor Experto Simple MA - Asesor Experto para MetaTrader 5
Un EA (Expert Advisor) muy sencillo para aquellos que necesitan un ejemplo y para aquellos que buscan algo para probar en el nuevo Probador de Estrategias.
El EA está basado en dos líneas MA. Si una línea cruza la otra entonces se vende o se compra.
M30, mes pasado, después de la optimización.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/103
