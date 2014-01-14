CodeBaseSecciones
Asesor Experto Simple MA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Karlis Balcers
1799
(51)
Un EA (Expert Advisor) muy sencillo para aquellos que necesitan un ejemplo y para aquellos que buscan algo para probar en el nuevo Probador de Estrategias.

El EA está basado en dos líneas MA. Si una línea cruza la otra entonces se vende o se compra.

Asesor Experto Simple MA


M30, mes pasado, después de la optimización.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/103

