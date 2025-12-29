CodeBaseSections
RSI-Crossover_Alert - indicateur pour MetaTrader 5

Un indicateur simple de flèche sémaphorique avec des alertes sur la barre fermée la plus récente et la possibilité d'envoyer des signaux à une boîte aux lettres et des messages Push à un smartphone. Les signaux de l'indicateur sont basés sur le croisement de deux indicateurs techniques RSI.

Fig. 1 Indicateur RSI-Crossover_Alert

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1000

