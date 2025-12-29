Fan sayfamıza katılın
RSI-Crossover_Alert - MetaTrader 5 için gösterge
En yeni kapalı çubukta uyarılar içeren basit bir semafor ok göstergesi ve bir posta kutusuna sinyal gönderme ve bir akıllı telefona mesaj gönderme yeteneği. Gösterge sinyalleri, iki teknik gösterge RSI'nın kesişmesine dayanır.
Şekil 1 RSI-Crossover_Alert göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1000
