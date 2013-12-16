请观看如何免费下载自动交易
RSI-Crossover_Alert - MetaTrader 5脚本
最简单的箭头信号指标--它可在最近收盘柱上告警并提供了发送信号到邮箱和推送消息到智能手机的可能性。指标的信号是基于两条RSI 的交叉。
RSI-Crossover_Alert
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1000
