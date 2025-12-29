Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Allarme crossover RSI - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Un semplice indicatore a freccia semaforica con avvisi sulla barra chiusa più recente e la possibilità di inviare segnali a una casella di posta elettronica e messaggi Push a uno smartphone. I segnali dell'indicatore si basano sull'incrocio di due indicatori tecnici RSI.
Fig. 1 Indicatore RSI-Crossover_Alert
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1000
Un semplice indicatore semaforico con avvisi e la possibilità di inviare segnali a una casella di posta elettronica e a uno smartphone.Professional Order Manager
Fox Wave Clean - Professional Order Manager Professional EA for efficient trade management with one-click position control. Clean design, powerful functionality.
L'indicatore XLineRegression costruisce livelli basati sull'algoritmo di regressione lineare.Tillson T3
Tillson T3 con calcoli EMA eseguiti senza buffer di indicatori ausiliari.