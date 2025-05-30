거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
제로래그 MACD - MetaTrader 5용 지표
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
수집가가 게시한 원본 인디케이터.
이전 막대를 기준으로 히스토그램 막대의 색상이 지정된 제로래그 MACD.
메타트레이더 5의 표준 MACD를 기본으로 사용합니다. 색상을 추가하고 계산 공식을 변경했습니다. 공식은 원래 페이지에서 가져온 것입니다.
신호 이동 평균이 제거되었습니다. 원래는 이중 지수이동평균 (DEMA)이었습니다.
제로랙 MACD
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/100
Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5
MT5용 커스텀 MA 크로스와 RSI 지표는 트레이더가 추세 변화를 파악하고 모멘텀을 이용해 종목을 필터링할 수 있도록 설계된 다용도 트레이딩 도구입니다. 이 지표는 두 개의 이동평균(MA)과 상대강도지수(RSI)를 결합하여 명확한 매수 및 매도 신호를 제공합니다.SignalAI - Indicator
이 표시기는 매수 또는 매도 신호를 보여줍니다.
수학적 머레이 선(지지와 저항)
이 인디케이터는 개체를 사용하지 않고 사용 가능한 전체 기록에 머레이 수학 라인을 구축합니다.피벗포인트유니버설
개체를 사용하지 않는 피벗 기준점은 사용 가능한 전체 히스토리에 걸쳐 구축됩니다. 5가지 계산 옵션. 세 가지 구성 변형: 일별, 주별, 월별. 일일 레벨의 경우 GMT 오프셋 가능성이 있습니다.