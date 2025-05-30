실제 작성자:

수집가가 게시한 원본 인디케이터.



이전 막대를 기준으로 히스토그램 막대의 색상이 지정된 제로래그 MACD.

메타트레이더 5의 표준 MACD를 기본으로 사용합니다. 색상을 추가하고 계산 공식을 변경했습니다. 공식은 원래 페이지에서 가져온 것입니다.

신호 이동 평균이 제거되었습니다. 원래는 이중 지수이동평균 (DEMA)이었습니다.

제로랙 MACD