ポケットに対して
インディケータ

ZeroLag MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

アイデアの著者

オリジナルコードはコレクタで公開されました。

内容

ZeroLag MACD インディケータは、1つ前のバーの色を持つヒストグラムを示します。

このインディケータは、 MetaTrader5標準パッケージのMACDに基づいています。フィリングを追加し、その計算の式を変更しました。オリジナルコードの計算式が使われました。

シグナルラインは削除されました。オリジナル版は、Double Exponential Moving Average（二重指数移動平均）（DEMA）に基づいています。

ZeroLag MACD

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/100

