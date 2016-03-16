無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZeroLag MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
アイデアの著者
オリジナルコードはコレクタで公開されました。
内容
ZeroLag MACD インディケータは、1つ前のバーの色を持つヒストグラムを示します。
このインディケータは、 MetaTrader5標準パッケージのMACDに基づいています。フィリングを追加し、その計算の式を変更しました。オリジナルコードの計算式が使われました。
シグナルラインは削除されました。オリジナル版は、Double Exponential Moving Average（二重指数移動平均）（DEMA）に基づいています。
ZeroLag MACD
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/100
iMovment
このインディケータはトレンド方向と価格の動きに応じて異なる色でローソク足をプロットします。iBBFill
このインディケータはトレンドの方向によって異なる色で塗られたボリンジャーバンド ®をプロットします。
マレー（Murrey ）数学ライン（サポートとレジスタンス）
このインディケータは、オブジェクトを使用せず、利用可能なすべての履歴のマレー数学ラインをプロットします。PivotPointUniversal
このインディケータは、利用可能なすべての履歴のピボットレベルをプロットします。クラシック、フィボナッチ、デマーク方式、カマリリャとWoodiesの、5つのピボットレベルの亜種がサポートされています。日次、週次、月次の3つの計算周期があります。日次のピボットレベルのためには、GMTタイムシフトを指定することが可能です。