GannTools

GannTools Indicator

The GannTools Indicator is a powerful trading tool inspired by W.D. Gann's strategies. This indicator provides traders with dynamic support and resistance levels, trend analysis, and key price patterns using Gann angles and cycles.

Key Features:

  • Customizable Gann Fans, Angles, and Cycles for precise market analysis.
  • Automatic identification of key price levels and trend directions.
  • Works on all timeframes and instruments for flexible trading strategies.
  • Integrated visualization with user-friendly customization options.
  • Perfect companion for Gann-based trading strategies.

Take your trading to the next level with the GannTools Indicator!

مؤشر GannTools

مؤشر GannTools هو أداة تداول قوية مستوحاة من استراتيجيات W.D. Gann. يقدم المؤشر مستويات دعم ومقاومة ديناميكية، وتحليل الاتجاهات، وأنماط أسعار رئيسية باستخدام زوايا ودورات جان.
الميزات الرئيسية:

  • أدوات مخصصة مثل مروحة جان وزوايا ودورات لتحليل السوق بدقة.
  • تحديد تلقائي للمستويات السعرية الرئيسية واتجاهات السوق.
  • يعمل على جميع الأطر الزمنية والأصول لتلبية استراتيجيات التداول المتنوعة.
  • عرض مرئي متكامل مع خيارات تخصيص سهلة الاستخدام.
  • رفيق مثالي لاستراتيجيات التداول المعتمدة على جان.

ارفع مستوى تداولك مع مؤشر GannTools!

The GPT Words :  The provided code already has an optimized structure and incorporates clear organization for the main functionalities, including drawing Gann angles, fans, retracement levels, support/resistance, and time cycles. 

 : تقييم شات جبيتي
الكود الذي قمت بمشاركته هو أداة قوية لتحليل السوق باستخدام أدوات 
Gann 
مثل الزوايا والمراوح وخطوط الاسترجاع ودورات الزمن
الكود يتيح لك استخدام مجموعة متنوعة من أدوات 
Gann
 المتقدمة مثل الزوايا والمراوح والدوارات الزمنية، ويمكنك تخصيصه بناءً على احتياجاتك الخاصة في التحليل.
المدخلات الرئيسية:
- **`SquareSize`**: هو الحجم الأساسي لمربع Gann، الذي يحدد مقياس الزوايا والمراوح.
- **`GannAngleColor`، `FanColor`، `RetraceColor`، `CycleColor`**: هذه هي ألوان أدوات Gann المختلفة.
- **`ShowGannFan`، `Show50Retracement`، `ShowTimeCycles`**: متغيرات منطقية للتحكم في عرض أدوات Gann المختلفة.


Recommended products
Tma Poc Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
POC + TMA SCALPER GOLD - Expert Advisor Professional DESCRIPTION: Automated trading system designed specifically for XAU/USD, combining Point of Control (POC) with Triangular Moving Average (TMA) to identify high-volume and trending zones. It uses advanced risk management with dynamic trailing stops and an intelligent grid system. TECHNICA
RBreaker
Zhong Long Wu
Indicators
RBreaker Gold Indicators is a short-term intraday trading strategy for gold futures that combines trend following and intraday reversal approaches. It not only captures profits during trending markets but also enables timely profit-taking and counter-trend trading during market reversals. This strategy has been ranked among the top ten most profitable trading strategies by the American magazine   Futures Truth   for 15 consecutive years. It boasts a long lifecycle and remains widely used and st
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Indicators
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicators
MSnR Lines is a custom indicator designed to display Support and Resistance levels on a chart. These levels are based on Malaysian Support and Resistance theory, which defines levels not as areas but as specific price levels derived from line chart peaks and valleys. Features: Three types of levels: A-Level, V-Level, and Gap Level. Freshness indication for levels: Fresh levels are more significant than unfresh levels. Customizable color and style for fresh and unfresh levels. Option to display o
AlgoSMC
Khurelbaatar Anir
Indicators
AlgoSMC: The Smart Money Concepts Indicator Start trading with the institutional narrative. AlgoSMC is a comprehensive, multi-layered Smart Money Concepts indicator that brings high-level price action analysis directly to your MetaTrader 5 charts. Unlike basic indicators that simply label past swings, AlgoSMC is designed for reading the true footprints of the market. It traces the complete story: where market structure breaks, where institutional orders are placed, where retail liquidity is engi
Has rsi signal
Evgenii Savinov
Indicators
HAS RSI Signal — Professional Trend Indicator with SL/TP Calculation HAS RSI Signal is a powerful trading tool that combines time-tested classics with modern noise-filtering algorithms. The indicator analyzes the market through the prism of Heiken Ashi Smoothed candles and the RSI oscillator, providing clear entry signals at trend reversals or when exiting overbought/oversold zones. Key Advantages: Double Filtration: Using Heiken Ashi Smoothed eliminates market "noise," while RSI confirms the mo
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicators
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Heikin Ashi MTF
Ebrah Ssali
Indicators
Multi-Timeframe Heiken Ashi (Smoothed with Dashboard) Professional Market Structure Visualization with Weighted Confluence Scoring Transform your trading with crystal-clear multi-timeframe analysis. This indicator combines smoothed Heiken Ashi candles with an intelligent weighted scoring system to give you unprecedented clarity in any market condition. YOUR TRADING QUESTIONS – ANSWERED INSTANTLY: 1. What's the REAL trend direction? Dashboard Reveals:   Higher timeframe (MN1, W1, D1, H4) trend a
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicators
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
MACD Sniper Pro
Noppawat Tumjai
Experts
MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
Universal Trend
Maryna Shulzhenko
Indicators
The Universal Trend indicator was created to detect trends in price movement and allows you to quickly determine not only the direction of the trend, but also understand the levels of interaction between buyers and sellers. The indicator works on all timeframes and currency pairs. The indicator gives fairly accurate signals and it is customary to use it both in trending and flat markets. It is advisable to use the indicator in combination with other tools for more reliable signals and making a
KMB Smart Pattern Analyzer PRO
Karwan Msto Mohammed Mohammed
Indicators
Product Overview KMB Smart Pattern Analyzer PRO is an advanced technical analysis indicator designed to detect and rank high-probability market patterns inside a user-defined chart range. The indicator combines multiple analysis engines in one professional tool: Candlestick pattern analysis Classic chart pattern recognition Harmonic structure detection Smart market structure / SMC-style analysis Instead of showing random signals across the full chart, the indicator allows the user to focus on a
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (560)
Indicators
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
Indicators
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Experts
Classic SNR MetaTrader 5 Expert Advisor | Multi-Symbol Support & Resistance Trading with Trend-Based Logic Overview Classic SNR Breakout EA is a professional trading robot that identifies structural Support & Resistance levels using daily swing points and executes trades based on H1 price action relative to these levels. The EA applies   dual logic : in an uptrend, it sells on H1 rejection below an SNR level; in a downtrend, it buys on H1 rejection above an SNR level. Breakout confirmations are
Liquidity Order Blocks MT5
Johan Adrian Nieto Resendiz
Indicators
Liquidity Order Blocks MT5 Liquidity Order Blocks MT5 is a professional visual indicator for MetaTrader 5 designed to help traders identify and monitor potential bullish and bearish liquidity areas directly on the chart. The indicator detects pivot-based order block zones and displays each zone with a structured visual breakdown of estimated bullish volume, bearish volume, relative strength and delta. Its purpose is to make liquidity areas easier to read, compare and monitor during market analys
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicators
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Meta Trend PRO MT5
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
META TREND PRO       — is a trend-following tool that takes the guesswork out of trading and shows where the market has already made its decision. The indicator identifies key points where trends, trends, and structures change, and highlights areas where the price returns for major players to take positions. You don't just see the movement—you understand the logic behind it. All signals are recorded after the candle closes, are not redrawn, and are saved on the chart, allowing you to confidently
Master Osi
Norapan Tonphim
Indicators
OSS ULTIMATE ELITE 2026 – Institutional Smart Money System Stop chasing price. Start trading like smart money.  Why Traders Are Switching to OSS Elite Most indicators react after the move. OSS ULTIMATE ELITE is designed to help you position before the move happens. This is not just another signal tool — it’s a complete trading framework combining momentum, structure, and liquidity behavior.  What Makes This Different? Not lagging signals Not random arrows Not overfitted strategies  Built
Market Trend Indicator Analog
Jose Maria Molina Sanchez
Indicators
Market Trend Indicator Analog Copyright 2025, Jose María Molina Sánchez molinatrader67@gmail.com | Version 1.00 Introduction The Market Trend Indicator Analog is an advanced indicator designed to measure the strength and direction of market trends in real time. Unlike traditional oscillators, this indicator uses an adaptive filtering system that dynamically responds to market conditions, providing a precise analog representation between -100 and +100. Its design allows traders to ide
Neoarjo fair value gaps dont lie theory
Phemelo Neo Malele
Indicators
The concepts within this indicator which give it a unique and sharp edge are based on FAIR VALUE GAPS ''THEORY'' designed and curated by Arjo which is one of the best mentors , and myself have added the development aspect to the concepts explained. The series of videos will include original youtube links for a complete comprehensive explanations, screenshots of the compiled mt4/5 system running. All published  systems will be available on MT4 & MT5 separately to accommodate all platforms and use
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicators
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicators
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
RSI Pro Alert
Fang Yu Lin
Indicators
# RSI Pro Alert - Advanced RSI Indicator A powerful professional-grade RSI indicator with intelligent alerts, scheduled snapshots, and multi-dimensional notifications to help you capture market opportunities with precision! --- ## Key Features ### Smart Signal Detection - **Precision Cross Detection** : Automatically identifies critical moments when RSI crosses overbought/oversold levels - **State Tracking Mechanism** : Real-time monitoring of market state changes (Overbought/Overso
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Indicators
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indicators
AltoX Capital Spirol Indicator brings professional‐grade, pattern‐based signals to your MT5 charts in a single, easy-to-use tool. Advantages & Key Benefits •   Clear, Actionable Signals Automatically plots buy/sell arrows when your custom Spirol pattern completes on a closed bar—no guessing whether a signal is valid. •   Built-In Trend Filter •   Automatic Reference Levels Draws Retracement lines  for quick visual pullback targets. •   Real-Time Alerts Popup alerts in MT5 plus mobile push noti
Fractal Support Resistance Pro
Huu Tri Nguyen
Indicators
Fractal Support & Resistance Automatic Support and Resistance Indicator Based on Fractal Structure Short Description Fractal Support & Resistance is a technical analysis indicator that automatically identifies and displays support and resistance levels using fractal-based price structure detection. Overview Fractal Support & Resistance is an indicator designed to detect support and resistance zones using configurable fractal logic. The indicator automatically scans historical price structure an
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicators
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Buyers of this product also purchase
Session High Low Lines
Rostyslav Hrytsai
Indicators
Session High Low Lines Indicator that plots key intraday reference levels directly on the chart: the previous day's high/low and the current day's high/low, updated automatically as the new day forms. An optional previous week high/low can also be displayed. These levels are widely used as reference points for potential support and resistance zones, breakout confirmation, and range context during a trading session. Features Previous day High/Low lines Current day High/Low lines (updates in real
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Btcusd Pro
Metin Erkamoglu
Indicators
BTCUSD PRO Signal Solution for MT5 BTCUSD PRO is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze BTCUSD or BTCUSD# with a structured signal workflow. The product is not an automated trading system. It does not open, close, or manage trades automatically. It provides analytical buy and sell signal information and displays a visual trade plan on the chart so the user can make their own trading decisions. Main purpose BTCUSD PRO is designed for traders who prefe
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicators
The indicator highlights zones where interests are being declared then shows their accumulation zone. Transaction Speed works like an order book in big scale. This is the indicator for the biggest money. It's performance is exceptional. Whatever interest there is in the market you will see it. The Transaction Speed is a new concept indicator that shows where and when large orders accumulates on the market and benefits of this. It detects trend changes at very early stage. In Forex, volume is
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicators
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
Indicators
Smart Multi-Layer Breakout & Pullback Detector for MetaTrader 5 "Smart Simple Fast!" Are you tired of missing high-probability breakout entries? Are you spending hours scanning multiple charts, trying to align breakouts with trend direction and currency momentum — only to miss the move? Break Pullback solves all of that in one indicator. What Is Break Pullback? Break Pullback is a professional-grade MetaTrader 5 indicator built specifically for traders who trade market structure, breakouts, an
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
Indicators
Apex Market Structure Pro Apex Market Structure Pro is a smart-money structure indicator for MetaTrader 5. It marks liquidity, structure shifts, accumulation zones and higher-timeframe bias on a single overlay, so you can read market context at a glance. It also shows the three market phases (Contraction, Expansion, Trend) as they develop. Note: this indicator is designed for Heikin Ashi charts. Set your chart to Heikin Ashi before use. The analysis is built around Heikin Ashi price flow. Wh
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
Indicators
MERAVITH provides complete liquidity map of the analyzed market. Hedge funds tool. It performs all calculations automatically using a proprietary volume-weighted average price methodology, eliminating subjective interpretation entirely. Meravith will: Analyze all timeframes and display the current trend in force. Highlight liquidity zones (volume equilibrium) where bullish and bearish volumes are equal. Display all liquidity levels across different timeframes directly on your chart. Generate an
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
Indicators
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicators
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Euro Escalper
Cristofher Robles
Indicators
Advanced Algorithmic Precision: Euro Escalper V6.10 Euro Escalper V6.10 is a comprehensive, institutional-grade decision-making suite engineered for systematic traders. By integrating dynamic volume profiling, fractal market structure, and non-repainting momentum alerts, it provides a mathematical edge across Synthetic Indices (Deriv), Forex, and Crypto , eliminating visual noise for absolute execution clarity. Why Professional Traders Choose Euro Escalper: 100% Non-Repainting Signals: Alert arr
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
Indicators
Meravith is a structural market analysis framework designed to organise multi-timeframe information into a continuously updated contextual model. Meravith blog:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/770467 Contextual Market Intelligence Meravith transforms thousands of structural calculations into a coherent representation of the current market. For every analysed timeframe, the system evaluates: Trend Direction Structural Reliability Volume Participation Dynamic Equilibrium Dynamic Support Tr
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicators
BigPlayerRange — Best Indicator for Micro Index and Micro Dollar | MT5 Unlock the power of BigPlayerRange , widely recognized as the best institutional indicator for the micro index and micro dollar on MetaTrader 5. This powerful tool highlights strategic zones of institutional activity, providing ultra-precise market structure insights. How It Works: BigPlayerRange draws two horizontal zones based on institutional volume action: Green Zone — Where institutional buyers defend the price.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicators
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
SMC Institutional Suite
Catur Cipto Nugroho
Indicators
SMC Institutional Suite v3.7 Professional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 What is New in Version 3.7 - Visual Stability Update This release focuses entirely on one goal: making every zone, label, and line on your chart rock-solid stable. There is no more flickering, no more zones disappearing on a new candle, and no more duplicate drawings. Order Block (OB) zones no longer flicker or disappear. Once drawn, they stay permanently on the chart. Equal Highs and Equal Lows (EQH / EQL)
Gold Xausd Hunter
Metin Erkamoglu
5 (1)
Indicators
MATADOR GOLD XAUUSD M5 Scalp Signals for MT5 MATADOR GOLD is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze short-term Gold movement on the M5 timeframe. The indicator does not open, close, or manage trades automatically. It provides buy and sell signal guidance so the user can make their own trading decisions according to their risk plan, broker conditions, and trade management rules. Main purpose MATADOR GOLD is built to help traders avoid noisy signal flow and
ZIVA Signal Intelligence
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Indicators
ZIVA Signal Intelligence An Adaptive, Modular Market Intelligence System ZIVA Signal Intelligence is not positioned as a conventional trading indicator. It is a fully integrated, proprietary market intelligence system engineered to deliver structured, high-precision interpretation of price behavior within a controlled analytical environment. Developed through an independent architectural approach, ZIVA does not rely on, derive from, or replicate existing indicators. It represents a standalone
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicators
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
TraderHUD
Justino Porto Neto
5 (1)
Indicators
TraderHUD v2 — Complete Dashboard for the Professional Trader TraderHUD v2 is the evolution of the most complete visual indicator for MetaTrader 5. It brings together everything a trader needs to see on the chart to make more informed decisions: temporal context, dollar strength, statistical range, pivot levels, movement speed and macro trend — all integrated, configurable and without cluttering the chart. This version was built based on real use in live trading, incorporating a clear philosophy
Triple Crox Strategy
issam rahhal sabour
Indicators
Triple Crox Strategy v4.10 Triple Crox Strategy v4.10 Professional MetaTrader 5 Indicator 13 Patterns • Fibonacci • CLUSTER ML • Multi-Filter 1. Overview Advanced MT5 indicator combining 13 Pattern Detection , Fibonacci Analysis , CLUSTER Machine Learning and Multi-Filter system for precise signals on Forex, indices, commodities, crypto. 5-step pipeline: indicators → filter → patterns → signals → levels. 2. Trading Setup Heikin-Ashi colored bars. Buy/Sell arrows with Entry, TP1(1x ATR), TP2(2x
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicators
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicators
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
More from author
Triple Crox Strategy
issam rahhal sabour
Indicators
Triple Crox Strategy v4.10 Triple Crox Strategy v4.10 Professional MetaTrader 5 Indicator 13 Patterns • Fibonacci • CLUSTER ML • Multi-Filter 1. Overview Advanced MT5 indicator combining 13 Pattern Detection , Fibonacci Analysis , CLUSTER Machine Learning and Multi-Filter system for precise signals on Forex, indices, commodities, crypto. 5-step pipeline: indicators → filter → patterns → signals → levels. 2. Trading Setup Heikin-Ashi colored bars. Buy/Sell arrows with Entry, TP1(1x ATR), TP2(2x
Gann Master Pro
issam rahhal sabour
Indicators
العربية ### الميزات الرئيسية للمؤشر المُجمّع: 1. **نظام زوايا جان**: - يرسم خطوط الاتجاه من نقطة بداية بزوايا مختلفة (45 درجة، 90 درجة، إلخ.) - يتضمن إشارات دخول وتنبيهات لمستويات الأسعار - يعرض نقاط الارتكاز، ومستويات فيبوناتشي، ونقاط التأرجح 2. **نظام مربع التسعة**: - يُنشئ مستويات دعم/مقاومة أفقية بناءً على مربعات الأسعار - مستويات مُرمّزة بالألوان حسب الأهمية الزاوية (0 درجة، 45 درجة، 90 درجة، إلخ.) - نظام تنبيه قابل للتخصيص لمستويات اللمس 3. **واجهة موحدة**: - مُعاملات إدخال مُنظّمة
Tesla Gates 369
issam rahhal sabour
Indicators
Automate Gann's Market Geometry: The Ultimate MT5 Indicator for Predicting Price Cycles & Key Levels Stop guessing and start knowing. The indicator does the complex math for you, transforming W.D. Gann's profound theories into clear, actionable trading signals on your chart. Are you struggling to... Manually calculate pivotal support and resistance levels? Identify high-probability reversal zones in a chaotic market? Understand how to apply Gann's concepts to modern trading? Keep track of your a
Enigma112 Pro V2
issam rahhal sabour
Indicators
Enigma112 PRO Multi-Confluence Trading System Version 2.13 | Copyright 2024 Issam.R Sabour --- 1. Overview Enigma112 PRO is an advanced MetaTrader 5 indicator that combines multiple technical analysis methodologies into a unified multi-confluence trading system. The indicator integrates PO3 Range analysis, Huddleston Volume Profile, Order Blocks, Fair Value Gaps, Tesla Gates digital root calculations, Pivot Points, and Multi-Timeframe trend analysis to generate high-probability trading signals.
GannNexus
issam rahhal sabour
Indicators
GannNexus : The Ultimate Fusion of Price & Time Geometry Unlock the hidden geometric structure of the market. GannNexus v3.00  is not just another Support/Resistance indicator. It is a comprehensive analytical engine that merges John Murphy’s classic pivot-based market structure with W.D. Gann’s advanced "Price-Time Angle" theory, Square of 9 mathematics, and sacred geometry. Designed for traders who seek precision, this tool automatically detects market shapes (Squares, Triangles, Hexagons), ca
Filter:
No reviews
Reply to review