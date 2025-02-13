GannTools
- Indicators
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issam rahhal sabourTechnical
analysis
Chartist
MT4 MT5 Programmer
- Version: 2.3
- Updated: 13 February 2025
- Activations: 20
GannTools Indicator
The GannTools Indicator is a powerful trading tool inspired by W.D. Gann's strategies. This indicator provides traders with dynamic support and resistance levels, trend analysis, and key price patterns using Gann angles and cycles.
Key Features:
- Customizable Gann Fans, Angles, and Cycles for precise market analysis.
- Automatic identification of key price levels and trend directions.
- Works on all timeframes and instruments for flexible trading strategies.
- Integrated visualization with user-friendly customization options.
- Perfect companion for Gann-based trading strategies.
Take your trading to the next level with the GannTools Indicator!
مؤشر GannTools
مؤشر GannTools هو أداة تداول قوية مستوحاة من استراتيجيات W.D. Gann. يقدم المؤشر مستويات دعم ومقاومة ديناميكية، وتحليل الاتجاهات، وأنماط أسعار رئيسية باستخدام زوايا ودورات جان.
الميزات الرئيسية:
- أدوات مخصصة مثل مروحة جان وزوايا ودورات لتحليل السوق بدقة.
- تحديد تلقائي للمستويات السعرية الرئيسية واتجاهات السوق.
- يعمل على جميع الأطر الزمنية والأصول لتلبية استراتيجيات التداول المتنوعة.
- عرض مرئي متكامل مع خيارات تخصيص سهلة الاستخدام.
- رفيق مثالي لاستراتيجيات التداول المعتمدة على جان.
ارفع مستوى تداولك مع مؤشر GannTools!
The GPT Words : The provided code already has an optimized structure and incorporates clear organization for the main functionalities, including drawing Gann angles, fans, retracement levels, support/resistance, and time cycles.
: تقييم شات جبيتي
الكود الذي قمت بمشاركته هو أداة قوية لتحليل السوق باستخدام أدوات
Gann
مثل الزوايا والمراوح وخطوط الاسترجاع ودورات الزمن
الكود يتيح لك استخدام مجموعة متنوعة من أدوات
Gann
المتقدمة مثل الزوايا والمراوح والدوارات الزمنية، ويمكنك تخصيصه بناءً على احتياجاتك الخاصة في التحليل.
المدخلات الرئيسية:
- **`SquareSize`**: هو الحجم الأساسي لمربع Gann، الذي يحدد مقياس الزوايا والمراوح.
- **`GannAngleColor`، `FanColor`، `RetraceColor`، `CycleColor`**: هذه هي ألوان أدوات Gann المختلفة.
- **`ShowGannFan`، `Show50Retracement`، `ShowTimeCycles`**: متغيرات منطقية للتحكم في عرض أدوات Gann المختلفة.
مثل الزوايا والمراوح وخطوط الاسترجاع ودورات الزمن
الكود يتيح لك استخدام مجموعة متنوعة من أدوات
Gann
المتقدمة مثل الزوايا والمراوح والدوارات الزمنية، ويمكنك تخصيصه بناءً على احتياجاتك الخاصة في التحليل.
المدخلات الرئيسية:
- **`SquareSize`**: هو الحجم الأساسي لمربع Gann، الذي يحدد مقياس الزوايا والمراوح.
- **`GannAngleColor`، `FanColor`، `RetraceColor`، `CycleColor`**: هذه هي ألوان أدوات Gann المختلفة.
- **`ShowGannFan`، `Show50Retracement`، `ShowTimeCycles`**: متغيرات منطقية للتحكم في عرض أدوات Gann المختلفة.