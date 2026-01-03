MQL5 Experts
Я ищу уже существующего, прибыльного советника
Если у вас уже есть проверенный, стабильный и готовый к использованию советника, я бы хотел его протэстировать и получить.
Обязательные требования
▪ Оригинальный код:
Требуется полный исходный код в формате .mq5 (желательно чисто, читаемый и хорошо прокомментированный).
▪ Тестирование исторических данных:
Минимальный срок тестирования — 5 лет (для проведения тестирования необходим демо-файл советника). Период: 1 января 2021 г. — 31 декабря 2025 г.
▪ Качество данных: 100% типичные данные.
▪ Перспективное тестирование:
1-месячный демо-счет или игра на втором брокере после одобрения бэктеста.
▪ Целевой показатель производительности:
Примерно 10% средней средней доходности
▪ Контроль рисков:
Максимальная просадка ≤ 15%
▪ Правила стратегии:
❌ Безработный
❌Без мартингейла
(Строгое соблюдение)
▪ Инструменты:
Доступны любые валютные пары и инструменты.
(Пожалуйста, четко укажите все проверенные символы)
