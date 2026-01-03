MQL5 Experts
Tražim iskusnog MQL5 developera koji će napraviti POTPUNO AUTOMATIZIRANOG Expert Advisora (EA) za MetaTrader 5, posebno dizajniranog za financirane / prop račune firmi. Glavni cilj je dugoročna stabilnost i zaštita kapitala, a ne agresivno ili visokorizično trgovanje.
EA mora koristiti strategiju praćenja trenda s unosima temeljenim na povlačenjima u smjeru glavnog trenda. Trebao bi poslovati u H1 ili H4 vremenskom okviru i trgovati maksimalno 1–2 valutna para (USDJPY, EURUSD). Broj trgovina mora biti nizak, bez prekomjernog trgovanja.
Upravljanje rizikom je obavezno: EA mora podržavati rizik po trgovini definiran kao postotak stanja na računu (0,25% – 0,5%). Svaka trgovina mora imati fiksni Stop Loss i obavezni Take Profit s minimalnim omjerom rizika i nagrade 1:1,5 (po mogućnosti 1:2). Dopuštena je samo jedna otvorena pozicija u isto vrijeme, s maksimalno jednom trgovinom dnevno po simbolu.
EA mora uključivati zaštitne značajke poput dnevnog limita gubitka, maksimalne zaštite od pada i filtra vijesti za događaje visokog utjecaja (NFP, CPI, FOMC). Kada se dosegne dnevni limit gubitka, EA mora automatski prestati s trgovanjem.
Strogo zabranjeno: martingale, mreža, hedžing, logika oporavka, povećanje veličine lota nakon gubitaka ili strategije skalpiranja (M1/M5).
Isporuka mora uključivati kompajlirani EA (.ex5) i izvorni kod (.mq5), jasne upute za korištenje i punu kompatibilnost s MT5 Strategy Testerom, uključujući mogućnost izvođenja backtestova (po mogućnosti preko 2–3 godine povijesnih podataka). Ne tražim nerealne stope pobjeda ili "sveti gral", već stabilan, kontroliran i financijski siguran EA.
