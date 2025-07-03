Plataforma Meta Trader 5

MetaTrader 5 Platform – Expert Advisor Project Request

Trading Conditions

Session: London session opening.

Trading Time: 2 hours of trading per day.

Asset: Indices, especially DAX40.

Timeframe: 5-minute chart.

Trade Execution: Automatic trade entry and exit based on TP or SL.

Direction: Trades can be both buy and sell.

Trade Limit: Only one trade can be open at a time. A new trade cannot be opened until the current one is closed.

Entry Rules

A buy trade is triggered when the signal candle closes bullish (green).

A sell trade is triggered when the signal candle closes bearish (red).

Imbalance Detection

An imbalance is defined as a set of 3 candles .

Buy Example: Take the high of candle 1 and the low of candle 3. If these two levels do not overlap, the area is considered an imbalance (a price gap).

When price returns to the imbalance zone, an entry is considered only if there is a trigger pattern , which can be one of the following: A wick/rejection candle A bullish or bearish engulfing candle

The trigger candle must fully eliminate previous candles (strong confirmation).

Even if the price exceeds the imbalance zone, the imbalance remains active for at least 2 to 3 candles.

Once an imbalance has been mitigated, it is no longer valid for entry.

Trade Execution Details

Entry is executed 2 seconds before the close of the trigger candle.

Only imbalances formed 60 minutes before the London session and those formed during the 2-hour trading window are considered valid.

No break-even is applied.

Risk Management

Each trade uses 1% of the account balance . If SL is hit → 1% loss . If TP is hit → 2% gain (2:1 reward-to-risk ratio).

Stop Loss (SL): Placed at the low of the wick or engulfing candle (for buys), or the high (for sells).

Take Profit (TP): Automatically set at 2x the SL distance.

Requirements