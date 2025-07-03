FreelanceSections

DESARROLLO DE ROBOT PARA METATRADER 5 PARA EMPERASAS DE FONDEO

MQL5 Experts

Specification

Plataforma Meta Trader 5

Apertura sesión de Londres.

2 horas de operativa diaria.

Índices, especialmente DAX40.

Marco temporal de 5 minutos.

Apertura automática de operaciones con cierre automático en TP o SL.

Operaciones tanto en compra como en venta.

Se pueden tomar todas las operaciones posibles, pero no 2 operaciones a la vez, es decir se tiene que cerrar una operación para abrir otra. Si hay una operación abierta no se puede tomar una nueva.

Se abre operación en compra cuando la vela de entrada acaba en verde y se toma una operación en venta cuando la vela de entrada cierra en rojo.

Detección precisa de imbalances  en el precio.

Definición de Imbalance: Conjunto de 3 velas, explicación en compras: Tomamos el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3, si ambos puntos no se tocan dejan un hueco denominado imbalance.

Cuando el precio vuelve a la zona de imbalance se espera por el gatillo de entrada que puedes ser de 2 tipos solo, una vela de cola o una vela envolvente.  En ambos casos esta vela tiene que eliminar todas las anteriores. Reconocimiento de patrones de velas para validar señales de entrada.

SI el precio rebasa la zona de imbalance el imbalance sigue estando activo, por lo menos 2 o 3 velas de distancia como en este ejemplo.

Si el precio ya ha mitigado el imbalance ya no se toma entrada como en este ejemplo

Gestión de riesgo inteligente, colocando el Stop Loss en el mínimo de la vela de cola o envolvente en el caso de compra y el Take Profit con una relación 2:1 respecto al riesgo.

Se entra en la operación 2 segundos antes de la vela del cierre de la vela de entrada.

Se toman como validos todos los imbalances 60 minutos antes de la apertura de sesión de Londres y todos los imbalances de la sesión de traiding de 2 horas.

No se usa break even.

Se Entra con un 1% de la cuenta, es decir si la operación sale en Stop Lost pierdo 1% y si la operación sale en Take profit gano 2%.

 

REQUISITOS:

Parámetros configurables: horario de sesión, duración, niveles de SL/TP.

Código bien estructurado y documentado para fácil mantenimiento y futuras modificaciones.

Soporte para revisiones.


MetaTrader 5 Platform – Expert Advisor Project Request

Trading Conditions

  • Session: London session opening.

  • Trading Time: 2 hours of trading per day.

  • Asset: Indices, especially DAX40.

  • Timeframe: 5-minute chart.

  • Trade Execution: Automatic trade entry and exit based on TP or SL.

  • Direction: Trades can be both buy and sell.

  • Trade Limit: Only one trade can be open at a time. A new trade cannot be opened until the current one is closed.

Entry Rules

  • A buy trade is triggered when the signal candle closes bullish (green).

  • A sell trade is triggered when the signal candle closes bearish (red).

Imbalance Detection

  • An imbalance is defined as a set of 3 candles.

  • Buy Example: Take the high of candle 1 and the low of candle 3. If these two levels do not overlap, the area is considered an imbalance (a price gap).

  • When price returns to the imbalance zone, an entry is considered only if there is a trigger pattern, which can be one of the following:

    • A wick/rejection candle

    • A bullish or bearish engulfing candle

  • The trigger candle must fully eliminate previous candles (strong confirmation).

  • Even if the price exceeds the imbalance zone, the imbalance remains active for at least 2 to 3 candles.

  • Once an imbalance has been mitigated, it is no longer valid for entry.

Trade Execution Details

  • Entry is executed 2 seconds before the close of the trigger candle.

  • Only imbalances formed 60 minutes before the London session and those formed during the 2-hour trading window are considered valid.

  • No break-even is applied.

Risk Management

  • Each trade uses 1% of the account balance.

    • If SL is hit → 1% loss.

    • If TP is hit → 2% gain (2:1 reward-to-risk ratio).

  • Stop Loss (SL): Placed at the low of the wick or engulfing candle (for buys), or the high (for sells).

  • Take Profit (TP): Automatically set at 2x the SL distance.

Requirements

  • Configurable Parameters:

    • Session start time

    • Session duration

    • SL/TP ratio

  • Well-structured and well-documented code for easy maintenance and future updates.

  • Support for revisions and improvements.


Files:

JPG
CONCEPTO_IMBALANCE.jpg
70.7 Kb
PNG
EJEMPLO_DE_VELA_DE_COLA.png
85.0 Kb
PNG
ENTRADA_VALIDA_FUERA_DE_ZONA_IMBALANCE.png
101.9 Kb
PNG
IMBALANCE_MITIGADO.png
102.9 Kb
PNG
VARIOS_TRADES_EN_LA_SESSION.png
114.1 Kb
PNG
VELA_ENVOLVENTE.png
101.3 Kb
PNG
VELA_NO_VALIDA.png
75.0 Kb

Project information

Budget
100 - 450 USD
Deadline
from 5 to 10 day(s)

Customer

Placed orders1
Arbitrage count0