Indonesian Member - page 94
index Yen turun terus nih, .. EJ bisa ke 132, sdh confirm breakout
gold terancam dg keadaan ini :(
beli aja yen ama gold nya mumpung murah, hold aja sampe akhir bulan wkwkwk
Boleh juga wangsitnya gan
tapi perlu modal lumayan ini beli gold saat ini, tunggu minggu ini dulu bagaimana
uBullsEye_Forecaste__X2_PRICE_ZONE_2.ex4 dapat dipakai untuk tambahan prediksi gold lihat do Page 73.... hehe
Info lain persis dg Mbak Yohana...... Emas sedang diperdagangkan di level harga 1221.140 dolar per troy ons dan harga sedang test support satu Weekly. Melihat kondisi fundamental terdekat saat ini, ada kemungkinan harga akan mencoba break down level support satu tersebut. Kisaran level support satu Weekly berada pada level harga 1218.37-1214.83. Jika level tersebut mampu menahan gempuran data-data yang akan rilis, maka emas akan berpotensi kembali menguat menuju level harga 1239.00.
Jika support satu Weekly berhasil ditembus, maka harga akan melanjutkan perjalanan menuju support dua Weekly berada pada kisaran harga 1187.228-1177.550 (Green area). Berikut zoom in proyeksi pergerakan harga emas.
Selamat Pagi ;)
Selamat datang winsthea ... salam kenal
index Yen turun terus nih, .. EJ bisa ke 132, sdh confirm breakout
EURJPY
Pivot
Indikator Teknikal