index Yen turun terus nih, .. EJ bisa ke 132, sdh confirm breakout

 
gold terancam dg keadaan ini :(

 
Selamat Pagi ;)
 
beli aja yen ama gold nya mumpung murah, hold aja sampe akhir bulan wkwkwk
 
Achmad Wijaya:
Boleh juga wangsitnya gan

tapi perlu modal lumayan ini beli gold saat ini, tunggu minggu ini dulu bagaimana

 
ya minimal sanggup nahan sampe 1195 hehe
 
uBullsEye_Forecaste__X2_PRICE_ZONE_2.ex4 dapat dipakai untuk tambahan prediksi gold lihat do Page 73.... hehe

Info lain persis dg Mbak Yohana...... Emas sedang diperdagangkan di level harga 1221.140 dolar per troy ons dan harga sedang test support satu Weekly. Melihat kondisi fundamental terdekat saat ini, ada kemungkinan harga akan mencoba break down level support satu tersebut. Kisaran level support satu Weekly berada pada level harga 1218.37-1214.83. Jika level tersebut mampu menahan gempuran data-data yang akan rilis, maka emas akan berpotensi kembali menguat menuju level harga 1239.00.

Jika support satu Weekly berhasil ditembus, maka harga akan melanjutkan perjalanan menuju support dua Weekly berada pada kisaran harga 1187.228-1177.550 (Green area). Berikut zoom in proyeksi pergerakan harga emas.

 
Selamat datang  winsthea ... salam kenal

 
hehe.. ada tambahan info lain untuk check and recheck

EURJPY

Harga: 130.3711 Jul 14:14
Pergerakan: 30 Pips(0.39%)

Pivot

1st Support Point: 129.69
2nd Support Point: 129.4040
Pivot Point: 130.04
1st Resistance Point: 130.33
2nd Resistance Point: 130.4160


Indikator Teknikal

Short Term:80% Buy
Mid Term:100% Buy
Long Term:100% Buy
Rekomendasi:96% Buy

Jangka Pendek /Short Term (Antara 1-7 Hari)80% Buy 
trendspotterbuy 
7 day average directional indicatorbuy 
10-8 day MA hilo channelbuy 
20 day MA VS Pricebuy 
20-50 Day MACD oscillatorbuy 
20 Day Bollinger Bandshold 
   
Jangka Menengah /Mid Term (Antara 2-4 Minggu)100% Buy 
40 Day commodity channel indexbuy 
50 Day MA VS Pricebuy 
20-100 Day MACD oscillator
buy 
50 Day parabolic time/pricebuy 
20-50 Day MACD oscillatorbuy 
   
Jangka Panjang / Long Term (Antara 1-3 Bulan)100% Buy 
60 Day commodity channel indexbuy 
100 Day MA VS Pricebuy 
50-100 Day MACD oscillatorbuy 
   
 
sepertinya aku puyeng liat angka wkwkwk
