Bank Holiday, jadi gk greget nih marketnya
Hari ini kan off trade buat gold. Open lg hari seninnjam 5 subuh. Analisa saya tggu Berita sampai mggu. Krn rencana korut test nuklir peringati hari matahari nrgaranya. Tggu instruksi trump di hari mggu... Analisa sy teknikal... Gold akan menyentuh resisten 1290. Fundamental... Gold akan turun dulu sebelum penguatan ke 1300. Krn efek geopolitik tegang. Saran sy jgn open trade dulu sampai ada news terupdate. Kuncinya dapatkan news update 2x menunjukkan trend arah gold. Dan posisi RSI tidak jenuh.
saya benar benar newbe dibidang trading
:D
Pak Umar,
Si nelayan ini rupanya memang pintar menangkap gold bukan menangkap ikan. ^_^
kayaknya dua duannya
sambil menyelam trading gold
helo om
gimana analisa gold nya
TPdi berapa nih
:)
ufh .. mati lampu bikin kebangun sebelum subuh ..pak :)
kalau sentiment nya tidak ada perubahan, potensi minimum bisa ke 1298 - 1301 (ngarep hehe ..)
kalau major pair currency msh rawan sama komen nya om Trump :(
Salam trade bro umar. Dari modal $400 menjadi $980. Baru dikit om bbrp hari. Mainnya 0.2 lots gak berani gede2 kalo gold. Kalo pake demo dari coba $5000 menjadi $27000. Yg penting analisa kita benar dulu om bukan berani ambil resiko. Hehehe.. Salam kenal om..
Wihh matab gan, analisa kedepan bagaimana dengan gold ini
harapan masih adakah uuntuk lanjut naik lebih jauh gak ya?
guys ..
kira-kira apa ya yang terjadi dengan EURUSD hari senin besok,
masih rawan sama speech om Trump ga ya ....
guys.. gold gap atas , nyampai tujuan nih ... duh sayang 2 posisi exit cuman di 1291 :D
Gold bisa naik om. Tp kita tunggu news update 2x dan RSI skrg netral. Gold itu tempat safe haven para investor. Gold ditentukan oleh investor market. Ada 3 faktor penting dari urutan penentuan trend gold:
Mantab nih wa penguasaan tentang gold
pagi ini melihat gold memang sudah naik lagi tuh gan dan ada gap juga terlihat disana