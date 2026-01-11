Indonesian Member - page 73

TRADE_DAY.ex4  16 kb
iMaxMinTrends.ex4  18 kb
 
 
Achmad Wijaya:
bisa, bikin aja akun bemo

Trus agar bisa dimanfaatkan signalnya kekalayak caranya gimana?... agak detail Broo,,,, kwkwkwkw

Bukan signal dari metatreder... kalau itu gratis untuk demo untuk real bayar Broo... maksudnya signal dari kita sendiri

 
 
ya gampang, yang realnya ngikut dibelakang yang demo, disesuaikan dgn style individu masing masing
 

Good job for !BullsEye_Forecaste  X2 PRICE ZONE 2


 
 
Achmad Wijaya:
ya gampang, yang realnya ngikut dibelakang yang demo, disesuaikan dgn style individu masing masing

Ok.... thanks Broo

 

zigxard-pointer-v3 mtf... with Zone filter 

zigxard-pointer-v3_mtf.ex4  14 kb
Zone.ex4  36 kb
 

Keknya ane nih yang masih termasuk trader primitif

belum pernah coba pake sinyal, copy trade, pamm, ea segala macem

bisanya cuma buy sell ajah

