Indonesian Member - page 73
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
bisa, bikin aja akun bemo
Trus agar bisa dimanfaatkan signalnya kekalayak caranya gimana?... agak detail Broo,,,, kwkwkwkw
Bukan signal dari metatreder... kalau itu gratis untuk demo untuk real bayar Broo... maksudnya signal dari kita sendiri
Trus agar bisa dimanfaatkan signalnya kekalayak caranya gimana?... agak detail Broo,,,, kwkwkwkw
Bukan signal dari metatreder... kalau itu gratis untuk demo untuk real bayar Broo... maksudnya signal dari kita sendiri
Good job for !BullsEye_Forecaste X2 PRICE ZONE 2
ya gampang, yang realnya ngikut dibelakang yang demo, disesuaikan dgn style individu masing masing
Ok.... thanks Broo
zigxard-pointer-v3 mtf... with Zone filter
Keknya ane nih yang masih termasuk trader primitif
belum pernah coba pake sinyal, copy trade, pamm, ea segala macem
bisanya cuma buy sell ajah