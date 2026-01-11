Indonesian Member - page 72
bantu jawab, iya mas. . Tunggu aja nanti ada info lanjutan via email, yang penting upload foto KTP nya jangan hasil Scan, foto pake kamera hp kita aja gak pake edit apapun
Asik juga ya.... kalau ada signal B/S NRP gratis buat panduan trader Indonesia.... gimana Booo?
Selamat pagi...
saya benny
senang bisa gabung
iya. ada namanya
nama lengkapnya Benny Murdiono kan???
:D
Selamat siang semoga sukses gan
anda senang kita semua senang
thanks ya mas achmad wijaya, uda mau info, salam kenal mas
