Achmad Wijaya:
bantu jawab, iya mas. . Tunggu aja nanti ada info lanjutan via email, yang penting upload foto KTP nya jangan hasil Scan, foto pake kamera hp kita aja gak pake edit apapun

Asik juga ya.... kalau ada signal B/S NRP gratis buat panduan trader Indonesia.... gimana Booo?

 
1225113:

Asik juga ya.... kalau ada signal B/S NRP gratis buat panduan trader Indonesia.... gimana Booo?

bisa, bikin aja akun bemo
 

Selamat pagi...


saya benny


senang bisa gabung

 
Benny Murdiono:

Selamat pagi juga Mas Benny, selamat bergabung :)
 
Benny Murdiono:

iya. ada namanya 
nama lengkapnya Benny Murdiono kan???
:D

 
Benny Murdiono:

Selamat siang semoga sukses gan

anda senang kita semua senang

 
Achmad Wijaya:
thanks ya mas achmad wijaya, uda mau info, salam kenal mas

 
Tito Ramadhani:

thanks ya mas achmad wijaya, uda mau info, salam kenal mas

sama sama salam kenal juga mas
 
Files:
sidus_v.2_mod_NL.ex4  12 kb
 
