winsu:

 Siang om, mau nanya kalau seperti ini apakah termasuk kategori MHV?

MOhon dikoreksi kalau ada salah

Contoh MHV disaya terlampir bro...
 
salam kenal.... ijin gabung... mohon bimbingan master2 n senior2....
 
1225113:

sebelum pakai indicator saya, pahami BBMA Basic nya dahulu...

BBMA terdiri dari penggunaan 2 indikator:

  1. Rata-rata Bergerak
  2. Bollinger Bands

BBMA terdiri dari 3 jenis entri:

  1. Ekstrim
  2. MHV
  3. Masuk Kembali

Pengaturan Rata-Rata Bergerak 
Ada 5 MA yang digunakan dalam sistem: 
2 Rata-rata Bergerak Tinggi Tertimbang 
• MA 5 TINGGI (MERAH) 
• MA 10 TINGGI (KUNING) 
2 Rata-rata Bergerak Rendah Tertimbang 
• MA5 RENDAH (MAGENTA) 
• MA10 RENDAH (PUTIH) 
1 Pindah Rata-Rata Eksponensial 
• MA Eksponensial 50 (AQUA) 
Pengaturan Bollinger Band: 
Periode = 20 
Shift = 0 
Penyimpangan = 2 
Berlaku untuk = Tutup 
Memahami Rata-Rata Bergerak: 
Downtrend:
MA 5/10 TINGGI di atas lilin 
MA 5/10 RENDAH melewati lilin 
MA 10 TINGGI di atas MA 5 TINGGI 
MA 10 RENDAH di atas MA 5 RENDAH 

Uptrend: 
MA 5/10 RENDAH di bawah lilin 
MA 5/10 TINGGI melewati lilin 
MA 5 TINGGI di atas MA 10 TINGGI 
MA 5 RENDAH di atas MA 10 RENDAH 

MA di atas hanya digunakan untuk membantu menentukan tren, menggunakan MA50 pada 
grafik harian untuk membantu dan mendapatkan konfirmasi tren. Ketika pasar berada di atas harga 
MA50 dikatakan berada dalam tren naik. Ketika pasar berada di bawah harga MA50 
dikatakan berada dalam tren turun. 
MA juga dapat bertindak sebagai support dan resistance 

Memahami Bollinger Bands 
Downtrend: 
Lilin berada di bawah MID BB

Uptrend: 
Lilin berada di atas MID BB 

MID BB: MID BB: MID BB: MID BB bertindak sebagai support dan resistance juga. 
Jenis Entri BBMA:

  1. Ekstrim
  2. MHV
  3. Masuk Kembali
  4. Arah CS
  5. Momentum CS

SETUP EKSTRIM: 
Downtrend:

  1. MA5 TINGGI (MERAH) mematahkan TOP BB.
  2. Candles Stick (CS) membalik dan menutup dalam TOP BB.
  3. Candle Stick (CS) menguji ulang MA5 HIGH (RED) atau Zone Line of Fire 
    (KILLZONE) - ini adalah POIN MASUK.
  4. TP di MA5 LOW (MAGENTA) untuk keamanan

CATATAN: Ekstrim adalah indikasi awal untuk pembalikan tren. 
Ini adalah teknik scalping, Rentang TP Anda 30-50 pips 
tergantung pada TF. (Selalu TP karena arah pasar belum 
dikonfirmasi). 
Jika CS ditutup di luar TOP BB maka Extreme adalah VOID! 
Konfirmasikan arah saat Momentum MHV dan CS terjadi. 
Selalu kembali uji dan konfirmasikan pada beberapa TF. 
SL dapat ditempatkan beberapa pips di atas Highest Shadow / Wick. 

SETUP MHV:

  1. MHV berlaku untuk akhir tren (Pembalikan Pasar) setelah naik atau turun
    pasar.
  2. Terjadi ketika pasar melemah dan kehilangan momentum untuk melanjutkan keduanya
    naik (naik) atau turun (turun).
  3. Dalam beberapa kasus MHV dapat diidentifikasi sebagai double atau triple top.
  4. MHV dibentuk setelah Ekstrem.
  5. MHV berlaku ketika: Harga gagal menembus dan menutup di luar TOP 
    BB / RENDAH BB
  6. MHV batal ketika: Harga istirahat dan tutup di luar TOP 
    BB / RENDAH BB 
    https://steemitimages.com/DQmRCt5iQR...MFqWfKon/7.png

Ketentuan MHV: 
https://steemitimages.com/0x0/https:...XxHhKHqA/8.png
RE-ENTRY: Masuk 
kembali dibentuk setelah Naik / Turunnya harga atau pasar dan harga atau 
pasar sekarang terbentuk pasar sideways untuk Re-entry. 
  1. Uptrend - MA5 / 10 High bertindak sebagai resistance. Masukkan kembali posisi jual ketika 
    pasar menemukan MA5 / 10 Tinggi. CS berada di bawah MA5 / 10 Tinggi 
    https://steemitimages.com/DQmaNQtjyj...XTA76AwH/9.png
  2. Downtrend - MA5 / 10 LOW bertindak sebagai dukungan. Masukkan kembali posisi beli ketika 
    https://steemitimages.com/0x0/https:...fWApM3X/10.png
    pasar menemukan MA5 / 10 Rendah. CS berada di atas MA5 / 10 Low

  1. Re-entri yang kuat - MA5 / 10 dan MID BB bertemu atau bertabrakan.
  2. Re-entry Paling Kuat - MA5 / 10 MID BB dan MA50 bertemu atau bertabrakan.
  3. Masuk kembali terjadi untuk minimal 3 lilin per TF. Misalnya H1 = 3 Jam 
    1D = 3 Hari H4 = 12 Jam dll

  1. Re-entry Momentum CS - Ketika CS Momentum terbentuk dan CS 
    membalikkan ke MA5 atau MA50 itu mengindikasikan pengaturan untuk Re-Entry.

  1. Re-entry Arah CS - Ketika arah CS Dikonfirmasi (CSDC) menunjukkan, 
    pasar harus menemukan MA5 / 10 untuk menunjukkan Re-Entry. Dalam 
    downtrend, CSDC akan menemukan MA5 / 10 Low yang mengindikasikan Buy Masuk Kembali. 
    Dalam CSTR Uptrend akan menemukan MA5 / 10 Tinggi menunjukkan 
    Jual Kembali Masuk .

Catatan:

  1. Selalu perhatikan beberapa TF. Misalnya Pada TF H1 lilin menemukan resistan 
    di TOP BB, tetapi pada H4 TF itu menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 Tinggi. Pada 
    H1 CS Direction Confirmed (CSDC) menunjukkan dan menemukan resistensi di TOP
    BB, tetapi pada H4 lilin menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 High.
  2. Selalu konfirmasikan tren pada MA50 pada Grafik Harian.
  3. Jika pasar istirahat MA50 itu menunjukkan pembalikan tren.
  4. Jika pasar gagal menembus MA50 itu menunjukkan kelanjutan tren.
  5. MA50 bertindak sebagai support dan resistance.

Siklus BBMA: 
Extreme Harus TP MHV Arah 
Lilin Masuk-Kembali Candle Stick Momentum Masuk Kembali 
https://steemitimages.com/DQma8yKvcc...9xpM2eP/11.png

Semoga bermanfuuua uuuuaaaat ........ hehe

salam kenal master... ane newbie, mw minta bimbingan ne dr master  1225113   dan juga master2 lain di sini, 

klo master2 ada waktu, MOHON berkenan tengok2 indie (file attach), ane nemu pas browsing2. parameternya sih model BBEMA dg filter RSI, STOCH, CCI, ADX. campur2 gt.. (mohon koreksi klo ane salah sebut indienya), dan sejauh yg ane test sedikit repaint & sering lag, mesti minta di refresh parameter indienya biar bisa muncul signalnya. ane pecinta trading manual.

MOHON sekiranya master  1225113 dan master2 lainya disini bisa bantu benerin indienya (file attach), sukur2 klo bisa di jadiin indie yg g repaint n lag hehehe... (ngarep BGT.com)  biar bisa di pake n opit bareng2... maklum ane MC teruss (curhat.com) hihihi...

MATURSUWUN....

 
nelayan79:
Contoh MHV disaya terlampir bro...

Terima kasih banyak bro

Pelan pelan masih diresapi dulu.

Praktek liat chart ga semudah teorinya hehehe

 
1225113:

berlaku untuk LWMA yg 5 

Bro, nanya lagi nih. Untuk gambar dibawah ini GU H4, apakah yang saya tandai sudah bener kriterianya

Mungkin ada yang perlu dikoreksi?


Sekalian nanya lagi, ini gambar GJ saya ambil dari PDF BBMA

Disitu saya tandai ada CSA buy. Kenapa kok masih re-entry, bukannya CSA semacam tanda balik arah?

Istilah REM, REE dan RRE itu singkatan apa ya?


MAkasih ya bro

level S&R ekstra tersembunyi

ini teknis sederhana ... menggambar garis support dan Anda akan melihat apa yang saya lihat, dan ada TL jangka pendek di level  support  yang terhubung dengan level  support , yang bisa berakhir berpotongan di level support ... tentu saja ini memproyeksikan aksi harga, dan bukan pekerjaan kami ... kami bereaksi terhadap aksi harga.  Tapi itu bagus ketika level ini selaras  dengan garis (garis tren dan level resistensi).

cara ini bukan sesuatu yang baru saja saya uji ulang, ini adalah sesuatu yang telah saya amati dan perdagangkan langsung sejak saya menemukannya

jika Anda mencoba untuk melihat dan melihat sesuatu yang Anda tidak dapat melihatnya setelah fakta, Anda harus melihatnya LANGSUNG.  Satu-satunya kasus yang akan Anda lihat setelah fakta adalah kasus-kasus yang kuat untuk jangka waktu yang baik.  Ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua level S&R bereaksi, SELALU.  Hanya masalah CARA PANJANG, atau BAGAIMANA JAUH.

Saya beri tahu Anda ...
Berikan saya hanya hari dan mata uang acak sesuai keinginan dan saya akan memetakan bagan seperti yang saya lakukan dan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi pada hari berikutnya.
Percayalah, tidak peduli hari apa yang Anda pilih hari berikutnya akan memberikan perdagangan.

Saya tidak benar-benar harus melalui setiap grafik, karena hal yang sama terjadi pada semua grafik.  Tapi bagaimanapun aku bisa melakukannya.

Dalam memperdagangkan level ini saya tidak menggunakan pesanan entri, saya masuk secara manual.  jadi kadang-kadang ketika pasar bisa melewati level bahkan 14 pips, saya akan memasuki overshoot level dan tidak tepat pada level itu sendiri.  Butuh waktu untuk menghitung entri dan tahu apakah itu akan melampaui atau memukul tepat.
Setelah lama berlatih, saya memiliki pemahaman yang baik tentang kapan akan melampaui dan kapan tidak.  Anda hampir selalu dapat mengandalkannya untuk kembali segera jika benar, bahkan non farm datang kembali untuk menutup di atas salah satu level, kemudian menggunakannya sebagai dukungan nanti.  (Kami tidak bertaruh dan bermain dengan harapan, jadi pastikan stop loss Anda SELALU di tempat) - secara pribadi, saya memiliki batas maksimum 20 pip pada stop loss saya (termasuk spread) saat memperdagangkan metode ini.

Anda TIDAK akan melihat potensi sebenarnya di balik level-level ini kecuali Anda melihatnya langsung.  Apa yang Anda lihat adalah bagan lilin tertutup.  Yang benar adalah bahwa pasar bisa mencapai level, memudar 10, 20 pips dan kemudian melewati level tersebut.  Jadi ada beberapa gerakan yang bahkan tidak Anda ketahui ketika Anda melihat lilin yang tertutup.  Saya bisa memecahnya pada grafik 1 menit .... dan bahkan kemudian, kadang-kadang momentum begitu sengit memudar 10 atau 15 pips sebelum bahkan 1 menit ditutup.

Keindahan di tingkat ini adalah kecepatan perdagangan.  Pada pertemuan pertama mereka mungkin tidak selalu menjadi pengalih perhatian pasar, tetapi hampir selalu ada perubahan yang menguntungkan.  Saya harus mencatat bahwa meskipun sihir berada dalam pertemuan awal dan dalam kecepatan di mana Anda mendapatkan pip, jika level ini bertemu dengan level signifikan secara historis maka mereka akan melakukan pekerjaan besar mengubah pasar.

Pada grafik Anda akan melihat bahwa level-level tersebut mengubah pasar, tetapi itu tidak akan menunjukkan 10s, 20s, dan 30s dalam pip yang diberikannya setiap kali menyentuh level tersebut sebelum menetap untuk pergerakan yang lebih besar.

Dimulai dengan satu lilin (dalam hal ini, lilin harian).  Mengambil harga Open, High, Low, dan Close dari candle, kami memproyeksikan level tersebut ke periode berikutnya.

Proyeksi periode harian ke Hari berikutnya
8 jam memproyeksikan ke periode 8 jam berikutnya
4 jam ke  periode  4 jam berikutnya dan seterusnya.

Anda dapat menggunakan lilin kerangka waktu apa pun yang Anda inginkan, tetapi semakin besar kerangka waktunya, semakin kuat levelnya.

Perdagangan lilin harian semuanya baik dan baik, tetapi untuk perdagangan yang lebih sering dalam sehari saya juga menggunakan lilin 8 jam.  Pada grafik saya memberikan satu contoh dari apa yang periode 8 jam berikan sesuai perdagangan.

*** CATATAN *** Level-level yang diperdagangkan diproyeksikan dari harga Periode Terbuka, Tinggi, Rendah dan Tutup PREVIOUS.



*** Saya membuat catatan pada grafik untuk menunjukkan bahwa meskipun itu tidak jelas, pada pertemuan pertama pasar mencapai level dan memudar 18 pips, yang terlihat pada lilin yang  disorot dengan  warna hijau . ***



teknis sederhana ini  yang saya gunakan sampai saat ini.  Saya hanya akan bangun dari tempat tidur saya melihat grafik dan menukarnya tanpa berpikir.  Ini memberikan perdagangan setiap menit pada dasarnya sepanjang hari.  Bagian yang sulit bukanlah belajar dan berlatih untuk membiasakan diri dengannya, tetapi disiplin untuk tidak overtrade begitu Anda menangkapnya.

Saya ingin menemukan cara untuk memanfaatkan pergerakan pasar dalam waktu yang sangat singkat.  Sebelum benar-benar mengetahui apa pun tentang perdagangan S&R atau bahkan mengidentifikasi tingkat (terima kasih BRV).  Saya perhatikan bahwa ketika pasar mencapai level S&R, itu akan menelusuri kembali 10 atau lebih pip dan kemudian melanjutkannya.  Dulu saya berpikir pada diri saya sendiri, "Ya ampun, yang harus saya lakukan hanyalah memasuki pasar setiap kali ia menabrak sesuatu"  .

Saya tidak mencari 50, atau 100 pips, hanya mengambil 10 atau lebih yang diberikan ketika menabrak apa pun ... hahaha.  Tetapi mundur sedikit dan benar-benar mempelajari pasar, saya melihat bahwa S&R terjadi setiap detik, bahkan pada tick chart.  Tapi tentu saja semakin kecil kerangka waktu semakin lemah levelnya.  Jadi saya memutuskan untuk menemukan level pada kerangka waktu yang besar dan memperdagangkannya semua ketika pasar mencapai mereka.  Tidak masalah bagi saya jika pasar ingin terus memudar 100 pips, atau bahkan terus berjalan ke arah awal, yang saya tahu adalah bahwa setiap level bereaksi, hanya masalah berapa banyak dan untuk berapa lama.  Semakin kuat level, semakin mundur / pudar kemungkinan terjadi pada pertemuan pertama.



Ini bekerja pada pasangan apa pun dan pada grafik apa pun.

Sebenarnya saya menciptakan sistem untuk ini, tetapi saya membuatnya ketika saya menggunakan Fibonacci Trader.  Saya memiliki sistem dan PDF yang menjelaskan sistem.  Apa yang sistem akan lakukan adalah secara otomatis mengambil nilai OHLC untuk periode apa pun yang Anda inginkan dan memproyeksikannya untuk Anda secara langsung.  Saya tidak pernah benar-benar menggambar garis apa pun pada grafik saya.  Keindahan sistem ini adalah level S&R ekstra tersembunyi yang saya temukan dari meneliti Macd dan keseimbangan pasar. (Trendsetter)




ijin gabung.

trims

 

Izin tanya pak 1225113

Untuk setingan MA seperti gambar berikut berapa ya 

udh mantau postingan di sini bermingu minggu share ilmu nya dalem banget

Terima kasih sebelum nya

1225113
1225113
baru tahu
klo beliau adalah rambo trader

:D

 
winsu:

Bro, nanya lagi nih. Untuk gambar dibawah ini GU H4, apakah yang saya tandai sudah bener kriterianya

Mungkin ada yang perlu dikoreksi?


Sekalian nanya lagi, ini gambar GJ saya ambil dari PDF BBMA

Disitu saya tandai ada CSA buy. Kenapa kok masih re-entry, bukannya CSA semacam tanda balik arah?

Istilah REM, REE dan RRE itu singkatan apa ya?


MAkasih ya bro

EXTREME jika LWMA Keluar upper /lower BB

MHV Jika FA tidak dapat membentuk CS MOMENTUM lagi dan close dibawah LWMA 5 sebagai signal awal dan 

SELL pada candle berikutnya oada LWMA5 HIGH

CSAK , Candlestick arah kukuh = CSD. candlestick direction ---- itu apabila candelstic cross dan close di bawah/atas mid BB 

close di bawah confirmasi  SELL dan REE di LWMA 5.10 HIGH

ngga pakai istilah CSA 

close di atas confirmasi  BUY dan REE di LWMA 5.10 LOW


REE = RE ENTRY POINT

belajar mulai dari sini Broo https://www.mql5.com/en/forum/6457/page416

