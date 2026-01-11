Indonesian Member - page 497
Siang om, mau nanya kalau seperti ini apakah termasuk kategori MHV?
MOhon dikoreksi kalau ada salah
sebelum pakai indicator saya, pahami BBMA Basic nya dahulu...
BBMA terdiri dari penggunaan 2 indikator:
BBMA terdiri dari 3 jenis entri:
Pengaturan Rata-Rata Bergerak
Ada 5 MA yang digunakan dalam sistem:
2 Rata-rata Bergerak Tinggi Tertimbang
• MA 5 TINGGI (MERAH)
• MA 10 TINGGI (KUNING)
2 Rata-rata Bergerak Rendah Tertimbang
• MA5 RENDAH (MAGENTA)
• MA10 RENDAH (PUTIH)
1 Pindah Rata-Rata Eksponensial
• MA Eksponensial 50 (AQUA)
Pengaturan Bollinger Band:
Periode = 20
Shift = 0
Penyimpangan = 2
Berlaku untuk = Tutup
Memahami Rata-Rata Bergerak:
Downtrend:
MA 5/10 TINGGI di atas lilin
MA 5/10 RENDAH melewati lilin
MA 10 TINGGI di atas MA 5 TINGGI
MA 10 RENDAH di atas MA 5 RENDAH
Uptrend:
MA 5/10 RENDAH di bawah lilin
MA 5/10 TINGGI melewati lilin
MA 5 TINGGI di atas MA 10 TINGGI
MA 5 RENDAH di atas MA 10 RENDAH
MA di atas hanya digunakan untuk membantu menentukan tren, menggunakan MA50 pada
grafik harian untuk membantu dan mendapatkan konfirmasi tren. Ketika pasar berada di atas harga
MA50 dikatakan berada dalam tren naik. Ketika pasar berada di bawah harga MA50
dikatakan berada dalam tren turun.
MA juga dapat bertindak sebagai support dan resistance
Memahami Bollinger Bands
Downtrend:
Lilin berada di bawah MID BB
Uptrend:
Lilin berada di atas MID BB
MID BB: MID BB: MID BB: MID BB bertindak sebagai support dan resistance juga.
Jenis Entri BBMA:
SETUP EKSTRIM:
Downtrend:
(KILLZONE) - ini adalah POIN MASUK.
CATATAN: Ekstrim adalah indikasi awal untuk pembalikan tren.
Ini adalah teknik scalping, Rentang TP Anda 30-50 pips
tergantung pada TF. (Selalu TP karena arah pasar belum
dikonfirmasi).
Jika CS ditutup di luar TOP BB maka Extreme adalah VOID!
Konfirmasikan arah saat Momentum MHV dan CS terjadi.
Selalu kembali uji dan konfirmasikan pada beberapa TF.
SL dapat ditempatkan beberapa pips di atas Highest Shadow / Wick.
SETUP MHV:
pasar.
naik (naik) atau turun (turun).
BB / RENDAH BB
BB / RENDAH BB
https://steemitimages.com/DQmRCt5iQR...MFqWfKon/7.png
Ketentuan MHV:
https://steemitimages.com/0x0/https:...XxHhKHqA/8.png
RE-ENTRY: Masuk
kembali dibentuk setelah Naik / Turunnya harga atau pasar dan harga atau
pasar sekarang terbentuk pasar sideways untuk Re-entry.
1
pasar menemukan MA5 / 10 Tinggi. CS berada di bawah MA5 / 10 Tinggi
https://steemitimages.com/DQmaNQtjyj...XTA76AwH/9.png
https://steemitimages.com/0x0/https:...fWApM3X/10.png
pasar menemukan MA5 / 10 Rendah. CS berada di atas MA5 / 10 Low
2
1D = 3 Hari H4 = 12 Jam dll
3
membalikkan ke MA5 atau MA50 itu mengindikasikan pengaturan untuk Re-Entry.
4
pasar harus menemukan MA5 / 10 untuk menunjukkan Re-Entry. Dalam
downtrend, CSDC akan menemukan MA5 / 10 Low yang mengindikasikan Buy Masuk Kembali.
Dalam CSTR Uptrend akan menemukan MA5 / 10 Tinggi menunjukkan
Jual Kembali Masuk .
Catatan:
di TOP BB, tetapi pada H4 TF itu menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 Tinggi. Pada
H1 CS Direction Confirmed (CSDC) menunjukkan dan menemukan resistensi di TOP
BB, tetapi pada H4 lilin menunjukkan Re-Entry di MA5 / 10 High.
Siklus BBMA:
Extreme Harus TP MHV Arah
Lilin Masuk-Kembali Candle Stick Momentum Masuk Kembali
https://steemitimages.com/DQma8yKvcc...9xpM2eP/11.png
Semoga bermanfuuua uuuuaaaat ........ hehe
salam kenal master... ane newbie, mw minta bimbingan ne dr master 1225113 dan juga master2 lain di sini,
klo master2 ada waktu, MOHON berkenan tengok2 indie (file attach), ane nemu pas browsing2. parameternya sih model BBEMA dg filter RSI, STOCH, CCI, ADX. campur2 gt.. (mohon koreksi klo ane salah sebut indienya), dan sejauh yg ane test sedikit repaint & sering lag, mesti minta di refresh parameter indienya biar bisa muncul signalnya. ane pecinta trading manual.
MOHON sekiranya master 1225113 dan master2 lainya disini bisa bantu benerin indienya (file attach), sukur2 klo bisa di jadiin indie yg g repaint n lag hehehe... (ngarep BGT.com) biar bisa di pake n opit bareng2... maklum ane MC teruss (curhat.com) hihihi...
MATURSUWUN....
Contoh MHV disaya terlampir bro...
Terima kasih banyak bro
Pelan pelan masih diresapi dulu.
Praktek liat chart ga semudah teorinya hehehe
berlaku untuk LWMA yg 5
Bro, nanya lagi nih. Untuk gambar dibawah ini GU H4, apakah yang saya tandai sudah bener kriterianya
Mungkin ada yang perlu dikoreksi?
Sekalian nanya lagi, ini gambar GJ saya ambil dari PDF BBMA
Disitu saya tandai ada CSA buy. Kenapa kok masih re-entry, bukannya CSA semacam tanda balik arah?
Istilah REM, REE dan RRE itu singkatan apa ya?
MAkasih ya bro
level S&R ekstra tersembunyi
ini teknis sederhana ... menggambar garis support dan Anda akan melihat apa yang saya lihat, dan ada TL jangka pendek di level support yang terhubung dengan level support , yang bisa berakhir berpotongan di level support ... tentu saja ini memproyeksikan aksi harga, dan bukan pekerjaan kami ... kami bereaksi terhadap aksi harga. Tapi itu bagus ketika level ini selaras dengan garis (garis tren dan level resistensi).
cara ini bukan sesuatu yang baru saja saya uji ulang, ini adalah sesuatu yang telah saya amati dan perdagangkan langsung sejak saya menemukannya
jika Anda mencoba untuk melihat dan melihat sesuatu yang Anda tidak dapat melihatnya setelah fakta, Anda harus melihatnya LANGSUNG. Satu-satunya kasus yang akan Anda lihat setelah fakta adalah kasus-kasus yang kuat untuk jangka waktu yang baik. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua level S&R bereaksi, SELALU. Hanya masalah CARA PANJANG, atau BAGAIMANA JAUH.
Saya beri tahu Anda ...
Berikan saya hanya hari dan mata uang acak sesuai keinginan dan saya akan memetakan bagan seperti yang saya lakukan dan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi pada hari berikutnya.
Percayalah, tidak peduli hari apa yang Anda pilih hari berikutnya akan memberikan perdagangan.
Saya tidak benar-benar harus melalui setiap grafik, karena hal yang sama terjadi pada semua grafik. Tapi bagaimanapun aku bisa melakukannya.
Dalam memperdagangkan level ini saya tidak menggunakan pesanan entri, saya masuk secara manual. jadi kadang-kadang ketika pasar bisa melewati level bahkan 14 pips, saya akan memasuki overshoot level dan tidak tepat pada level itu sendiri. Butuh waktu untuk menghitung entri dan tahu apakah itu akan melampaui atau memukul tepat.
Setelah lama berlatih, saya memiliki pemahaman yang baik tentang kapan akan melampaui dan kapan tidak. Anda hampir selalu dapat mengandalkannya untuk kembali segera jika benar, bahkan non farm datang kembali untuk menutup di atas salah satu level, kemudian menggunakannya sebagai dukungan nanti. (Kami tidak bertaruh dan bermain dengan harapan, jadi pastikan stop loss Anda SELALU di tempat) - secara pribadi, saya memiliki batas maksimum 20 pip pada stop loss saya (termasuk spread) saat memperdagangkan metode ini.
Anda TIDAK akan melihat potensi sebenarnya di balik level-level ini kecuali Anda melihatnya langsung. Apa yang Anda lihat adalah bagan lilin tertutup. Yang benar adalah bahwa pasar bisa mencapai level, memudar 10, 20 pips dan kemudian melewati level tersebut. Jadi ada beberapa gerakan yang bahkan tidak Anda ketahui ketika Anda melihat lilin yang tertutup. Saya bisa memecahnya pada grafik 1 menit .... dan bahkan kemudian, kadang-kadang momentum begitu sengit memudar 10 atau 15 pips sebelum bahkan 1 menit ditutup.
Keindahan di tingkat ini adalah kecepatan perdagangan. Pada pertemuan pertama mereka mungkin tidak selalu menjadi pengalih perhatian pasar, tetapi hampir selalu ada perubahan yang menguntungkan. Saya harus mencatat bahwa meskipun sihir berada dalam pertemuan awal dan dalam kecepatan di mana Anda mendapatkan pip, jika level ini bertemu dengan level signifikan secara historis maka mereka akan melakukan pekerjaan besar mengubah pasar.
Pada grafik Anda akan melihat bahwa level-level tersebut mengubah pasar, tetapi itu tidak akan menunjukkan 10s, 20s, dan 30s dalam pip yang diberikannya setiap kali menyentuh level tersebut sebelum menetap untuk pergerakan yang lebih besar.
Dimulai dengan satu lilin (dalam hal ini, lilin harian). Mengambil harga Open, High, Low, dan Close dari candle, kami memproyeksikan level tersebut ke periode berikutnya.
Proyeksi periode harian ke Hari berikutnya
8 jam memproyeksikan ke periode 8 jam berikutnya
4 jam ke periode 4 jam berikutnya dan seterusnya.
Anda dapat menggunakan lilin kerangka waktu apa pun yang Anda inginkan, tetapi semakin besar kerangka waktunya, semakin kuat levelnya.
Perdagangan lilin harian semuanya baik dan baik, tetapi untuk perdagangan yang lebih sering dalam sehari saya juga menggunakan lilin 8 jam. Pada grafik saya memberikan satu contoh dari apa yang periode 8 jam berikan sesuai perdagangan.
*** CATATAN *** Level-level yang diperdagangkan diproyeksikan dari harga Periode Terbuka, Tinggi, Rendah dan Tutup PREVIOUS.
*** Saya membuat catatan pada grafik untuk menunjukkan bahwa meskipun itu tidak jelas, pada pertemuan pertama pasar mencapai level dan memudar 18 pips, yang terlihat pada lilin yang disorot dengan warna hijau . ***
Saya ingin menemukan cara untuk memanfaatkan pergerakan pasar dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum benar-benar mengetahui apa pun tentang perdagangan S&R atau bahkan mengidentifikasi tingkat (terima kasih BRV). Saya perhatikan bahwa ketika pasar mencapai level S&R, itu akan menelusuri kembali 10 atau lebih pip dan kemudian melanjutkannya. Dulu saya berpikir pada diri saya sendiri, "Ya ampun, yang harus saya lakukan hanyalah memasuki pasar setiap kali ia menabrak sesuatu" .
Saya tidak mencari 50, atau 100 pips, hanya mengambil 10 atau lebih yang diberikan ketika menabrak apa pun ... hahaha. Tetapi mundur sedikit dan benar-benar mempelajari pasar, saya melihat bahwa S&R terjadi setiap detik, bahkan pada tick chart. Tapi tentu saja semakin kecil kerangka waktu semakin lemah levelnya. Jadi saya memutuskan untuk menemukan level pada kerangka waktu yang besar dan memperdagangkannya semua ketika pasar mencapai mereka. Tidak masalah bagi saya jika pasar ingin terus memudar 100 pips, atau bahkan terus berjalan ke arah awal, yang saya tahu adalah bahwa setiap level bereaksi, hanya masalah berapa banyak dan untuk berapa lama. Semakin kuat level, semakin mundur / pudar kemungkinan terjadi pada pertemuan pertama.
Ini bekerja pada pasangan apa pun dan pada grafik apa pun.
Sebenarnya saya menciptakan sistem untuk ini, tetapi saya membuatnya ketika saya menggunakan Fibonacci Trader. Saya memiliki sistem dan PDF yang menjelaskan sistem. Apa yang sistem akan lakukan adalah secara otomatis mengambil nilai OHLC untuk periode apa pun yang Anda inginkan dan memproyeksikannya untuk Anda secara langsung. Saya tidak pernah benar-benar menggambar garis apa pun pada grafik saya. Keindahan sistem ini adalah level S&R ekstra tersembunyi yang saya temukan dari meneliti Macd dan keseimbangan pasar. (Trendsetter)
ijin gabung.
trims
Izin tanya pak 1225113 ,
Untuk setingan MA seperti gambar berikut berapa ya
udh mantau postingan di sini bermingu minggu share ilmu nya dalem banget
Terima kasih sebelum nya
baru tahu
klo beliau adalah rambo trader
:D
EXTREME jika LWMA Keluar upper /lower BB
MHV Jika FA tidak dapat membentuk CS MOMENTUM lagi dan close dibawah LWMA 5 sebagai signal awal dan
SELL pada candle berikutnya oada LWMA5 HIGH
CSAK , Candlestick arah kukuh = CSD. candlestick direction ---- itu apabila candelstic cross dan close di bawah/atas mid BB
close di bawah confirmasi SELL dan REE di LWMA 5.10 HIGH
ngga pakai istilah CSA
close di atas confirmasi BUY dan REE di LWMA 5.10 LOW
REE = RE ENTRY POINT
belajar mulai dari sini Broo https://www.mql5.com/en/forum/6457/page416