Indonesian Member - page 498
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
baru tahu
klo beliau adalah rambo trader
:D
disebut rambo karena chartnya banyak terdapat rambo rambo lalu lintasnya kali ... kwkwkw. ..
last week preview ... sangat menyenangkan ... bagamana minggu kedepan ..?
kita harus benar banar percaya kepada system yang telah mengalami suka duka dan improvement ,
teruji bertahun tahun yang mendasari berbagai advance profit kita
dan itulah yang sangat meneguhkan keputusan dengan keyakinan nyata kita, bukan yang lain...
minggu yang lalu adalah awal market in play pergerakan harga
dan apa yang terjadi untuk minggu depan,,,
kita tunggu pada chart kita masing masing ...
semoga semua dalam keberuntungan
selamat berakhir pekan
bagaimana minggu depan ???
Mohon izin bergabung..
level S&R ekstra tersembunyi
ini teknis sederhana ... menggambar garis support dan Anda akan melihat apa yang saya lihat, dan ada TL jangka pendek di level support yang terhubung dengan level support , yang bisa berakhir berpotongan di level support ... tentu saja ini memproyeksikan aksi harga, dan bukan pekerjaan kami ... kami bereaksi terhadap aksi harga. Tapi itu bagus ketika level ini selaras dengan garis (garis tren dan level resistensi).
cara ini bukan sesuatu yang baru saja saya uji ulang, ini adalah sesuatu yang telah saya amati dan perdagangkan langsung sejak saya menemukannya
jika Anda mencoba untuk melihat dan melihat sesuatu yang Anda tidak dapat melihatnya setelah fakta, Anda harus melihatnya LANGSUNG. Satu-satunya kasus yang akan Anda lihat setelah fakta adalah kasus-kasus yang kuat untuk jangka waktu yang baik. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua level S&R bereaksi, SELALU. Hanya masalah CARA PANJANG, atau BAGAIMANA JAUH.
Saya beri tahu Anda ...
Berikan saya hanya hari dan mata uang acak sesuai keinginan dan saya akan memetakan bagan seperti yang saya lakukan dan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi pada hari berikutnya.
Percayalah, tidak peduli hari apa yang Anda pilih hari berikutnya akan memberikan perdagangan.
Saya tidak benar-benar harus melalui setiap grafik, karena hal yang sama terjadi pada semua grafik. Tapi bagaimanapun aku bisa melakukannya.
Dalam memperdagangkan level ini saya tidak menggunakan pesanan entri, saya masuk secara manual. jadi kadang-kadang ketika pasar bisa melewati level bahkan 14 pips, saya akan memasuki overshoot level dan tidak tepat pada level itu sendiri. Butuh waktu untuk menghitung entri dan tahu apakah itu akan melampaui atau memukul tepat.
Setelah lama berlatih, saya memiliki pemahaman yang baik tentang kapan akan melampaui dan kapan tidak. Anda hampir selalu dapat mengandalkannya untuk kembali segera jika benar, bahkan non farm datang kembali untuk menutup di atas salah satu level, kemudian menggunakannya sebagai dukungan nanti. (Kami tidak bertaruh dan bermain dengan harapan, jadi pastikan stop loss Anda SELALU di tempat) - secara pribadi, saya memiliki batas maksimum 20 pip pada stop loss saya (termasuk spread) saat memperdagangkan metode ini.
Anda TIDAK akan melihat potensi sebenarnya di balik level-level ini kecuali Anda melihatnya langsung. Apa yang Anda lihat adalah bagan lilin tertutup. Yang benar adalah bahwa pasar bisa mencapai level, memudar 10, 20 pips dan kemudian melewati level tersebut. Jadi ada beberapa gerakan yang bahkan tidak Anda ketahui ketika Anda melihat lilin yang tertutup. Saya bisa memecahnya pada grafik 1 menit .... dan bahkan kemudian, kadang-kadang momentum begitu sengit memudar 10 atau 15 pips sebelum bahkan 1 menit ditutup.
Keindahan di tingkat ini adalah kecepatan perdagangan. Pada pertemuan pertama mereka mungkin tidak selalu menjadi pengalih perhatian pasar, tetapi hampir selalu ada perubahan yang menguntungkan. Saya harus mencatat bahwa meskipun sihir berada dalam pertemuan awal dan dalam kecepatan di mana Anda mendapatkan pip, jika level ini bertemu dengan level signifikan secara historis maka mereka akan melakukan pekerjaan besar mengubah pasar.
Pada grafik Anda akan melihat bahwa level-level tersebut mengubah pasar, tetapi itu tidak akan menunjukkan 10s, 20s, dan 30s dalam pip yang diberikannya setiap kali menyentuh level tersebut sebelum menetap untuk pergerakan yang lebih besar.
Dimulai dengan satu lilin (dalam hal ini, lilin harian). Mengambil harga Open, High, Low, dan Close dari candle, kami memproyeksikan level tersebut ke periode berikutnya.
Proyeksi periode harian ke Hari berikutnya
8 jam memproyeksikan ke periode 8 jam berikutnya
4 jam ke periode 4 jam berikutnya dan seterusnya.
Anda dapat menggunakan lilin kerangka waktu apa pun yang Anda inginkan, tetapi semakin besar kerangka waktunya, semakin kuat levelnya.
Perdagangan lilin harian semuanya baik dan baik, tetapi untuk perdagangan yang lebih sering dalam sehari saya juga menggunakan lilin 8 jam. Pada grafik saya memberikan satu contoh dari apa yang periode 8 jam berikan sesuai perdagangan.
*** CATATAN *** Level-level yang diperdagangkan diproyeksikan dari harga Periode Terbuka, Tinggi, Rendah dan Tutup PREVIOUS.
*** Saya membuat catatan pada grafik untuk menunjukkan bahwa meskipun itu tidak jelas, pada pertemuan pertama pasar mencapai level dan memudar 18 pips, yang terlihat pada lilin yang disorot dengan warna hijau . ***
Saya ingin menemukan cara untuk memanfaatkan pergerakan pasar dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum benar-benar mengetahui apa pun tentang perdagangan S&R atau bahkan mengidentifikasi tingkat (terima kasih BRV). Saya perhatikan bahwa ketika pasar mencapai level S&R, itu akan menelusuri kembali 10 atau lebih pip dan kemudian melanjutkannya. Dulu saya berpikir pada diri saya sendiri, "Ya ampun, yang harus saya lakukan hanyalah memasuki pasar setiap kali ia menabrak sesuatu" .
Saya tidak mencari 50, atau 100 pips, hanya mengambil 10 atau lebih yang diberikan ketika menabrak apa pun ... hahaha. Tetapi mundur sedikit dan benar-benar mempelajari pasar, saya melihat bahwa S&R terjadi setiap detik, bahkan pada tick chart. Tapi tentu saja semakin kecil kerangka waktu semakin lemah levelnya. Jadi saya memutuskan untuk menemukan level pada kerangka waktu yang besar dan memperdagangkannya semua ketika pasar mencapai mereka. Tidak masalah bagi saya jika pasar ingin terus memudar 100 pips, atau bahkan terus berjalan ke arah awal, yang saya tahu adalah bahwa setiap level bereaksi, hanya masalah berapa banyak dan untuk berapa lama. Semakin kuat level, semakin mundur / pudar kemungkinan terjadi pada pertemuan pertama.
Ini bekerja pada pasangan apa pun dan pada grafik apa pun.
Sebenarnya saya menciptakan sistem untuk ini, tetapi saya membuatnya ketika saya menggunakan Fibonacci Trader. Saya memiliki sistem dan PDF yang menjelaskan sistem. Apa yang sistem akan lakukan adalah secara otomatis mengambil nilai OHLC untuk periode apa pun yang Anda inginkan dan memproyeksikannya untuk Anda secara langsung. Saya tidak pernah benar-benar menggambar garis apa pun pada grafik saya. Keindahan sistem ini adalah level S&R ekstra tersembunyi yang saya temukan dari meneliti Macd dan keseimbangan pasar. (Trendsetter)
Ni bagi dong kalo boleh bos kuh
level S&R ekstra tersembunyi
ini teknis sederhana ... menggambar garis support dan Anda akan melihat apa yang saya lihat, dan ada TL jangka pendek di level support yang terhubung dengan level support , yang bisa berakhir berpotongan di level support ... tentu saja ini memproyeksikan aksi harga, dan bukan pekerjaan kami ... kami bereaksi terhadap aksi harga. Tapi itu bagus ketika level ini selaras dengan garis (garis tren dan level resistensi).
cara ini bukan sesuatu yang baru saja saya uji ulang, ini adalah sesuatu yang telah saya amati dan perdagangkan langsung sejak saya menemukannya
jika Anda mencoba untuk melihat dan melihat sesuatu yang Anda tidak dapat melihatnya setelah fakta, Anda harus melihatnya LANGSUNG. Satu-satunya kasus yang akan Anda lihat setelah fakta adalah kasus-kasus yang kuat untuk jangka waktu yang baik. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua level S&R bereaksi, SELALU. Hanya masalah CARA PANJANG, atau BAGAIMANA JAUH.
Saya beri tahu Anda ...
Berikan saya hanya hari dan mata uang acak sesuai keinginan dan saya akan memetakan bagan seperti yang saya lakukan dan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi pada hari berikutnya.
Percayalah, tidak peduli hari apa yang Anda pilih hari berikutnya akan memberikan perdagangan.
Saya tidak benar-benar harus melalui setiap grafik, karena hal yang sama terjadi pada semua grafik. Tapi bagaimanapun aku bisa melakukannya.
Dalam memperdagangkan level ini saya tidak menggunakan pesanan entri, saya masuk secara manual. jadi kadang-kadang ketika pasar bisa melewati level bahkan 14 pips, saya akan memasuki overshoot level dan tidak tepat pada level itu sendiri. Butuh waktu untuk menghitung entri dan tahu apakah itu akan melampaui atau memukul tepat.
Setelah lama berlatih, saya memiliki pemahaman yang baik tentang kapan akan melampaui dan kapan tidak. Anda hampir selalu dapat mengandalkannya untuk kembali segera jika benar, bahkan non farm datang kembali untuk menutup di atas salah satu level, kemudian menggunakannya sebagai dukungan nanti. (Kami tidak bertaruh dan bermain dengan harapan, jadi pastikan stop loss Anda SELALU di tempat) - secara pribadi, saya memiliki batas maksimum 20 pip pada stop loss saya (termasuk spread) saat memperdagangkan metode ini.
Anda TIDAK akan melihat potensi sebenarnya di balik level-level ini kecuali Anda melihatnya langsung. Apa yang Anda lihat adalah bagan lilin tertutup. Yang benar adalah bahwa pasar bisa mencapai level, memudar 10, 20 pips dan kemudian melewati level tersebut. Jadi ada beberapa gerakan yang bahkan tidak Anda ketahui ketika Anda melihat lilin yang tertutup. Saya bisa memecahnya pada grafik 1 menit .... dan bahkan kemudian, kadang-kadang momentum begitu sengit memudar 10 atau 15 pips sebelum bahkan 1 menit ditutup.
Keindahan di tingkat ini adalah kecepatan perdagangan. Pada pertemuan pertama mereka mungkin tidak selalu menjadi pengalih perhatian pasar, tetapi hampir selalu ada perubahan yang menguntungkan. Saya harus mencatat bahwa meskipun sihir berada dalam pertemuan awal dan dalam kecepatan di mana Anda mendapatkan pip, jika level ini bertemu dengan level signifikan secara historis maka mereka akan melakukan pekerjaan besar mengubah pasar.
Pada grafik Anda akan melihat bahwa level-level tersebut mengubah pasar, tetapi itu tidak akan menunjukkan 10s, 20s, dan 30s dalam pip yang diberikannya setiap kali menyentuh level tersebut sebelum menetap untuk pergerakan yang lebih besar.
Dimulai dengan satu lilin (dalam hal ini, lilin harian). Mengambil harga Open, High, Low, dan Close dari candle, kami memproyeksikan level tersebut ke periode berikutnya.
Proyeksi periode harian ke Hari berikutnya
8 jam memproyeksikan ke periode 8 jam berikutnya
4 jam ke periode 4 jam berikutnya dan seterusnya.
Anda dapat menggunakan lilin kerangka waktu apa pun yang Anda inginkan, tetapi semakin besar kerangka waktunya, semakin kuat levelnya.
Perdagangan lilin harian semuanya baik dan baik, tetapi untuk perdagangan yang lebih sering dalam sehari saya juga menggunakan lilin 8 jam. Pada grafik saya memberikan satu contoh dari apa yang periode 8 jam berikan sesuai perdagangan.
*** CATATAN *** Level-level yang diperdagangkan diproyeksikan dari harga Periode Terbuka, Tinggi, Rendah dan Tutup PREVIOUS.
*** Saya membuat catatan pada grafik untuk menunjukkan bahwa meskipun itu tidak jelas, pada pertemuan pertama pasar mencapai level dan memudar 18 pips, yang terlihat pada lilin yang disorot dengan warna hijau . ***
Saya ingin menemukan cara untuk memanfaatkan pergerakan pasar dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum benar-benar mengetahui apa pun tentang perdagangan S&R atau bahkan mengidentifikasi tingkat (terima kasih BRV). Saya perhatikan bahwa ketika pasar mencapai level S&R, itu akan menelusuri kembali 10 atau lebih pip dan kemudian melanjutkannya. Dulu saya berpikir pada diri saya sendiri, "Ya ampun, yang harus saya lakukan hanyalah memasuki pasar setiap kali ia menabrak sesuatu" .
Saya tidak mencari 50, atau 100 pips, hanya mengambil 10 atau lebih yang diberikan ketika menabrak apa pun ... hahaha. Tetapi mundur sedikit dan benar-benar mempelajari pasar, saya melihat bahwa S&R terjadi setiap detik, bahkan pada tick chart. Tapi tentu saja semakin kecil kerangka waktu semakin lemah levelnya. Jadi saya memutuskan untuk menemukan level pada kerangka waktu yang besar dan memperdagangkannya semua ketika pasar mencapai mereka. Tidak masalah bagi saya jika pasar ingin terus memudar 100 pips, atau bahkan terus berjalan ke arah awal, yang saya tahu adalah bahwa setiap level bereaksi, hanya masalah berapa banyak dan untuk berapa lama. Semakin kuat level, semakin mundur / pudar kemungkinan terjadi pada pertemuan pertama.
Ini bekerja pada pasangan apa pun dan pada grafik apa pun.
Sebenarnya saya menciptakan sistem untuk ini, tetapi saya membuatnya ketika saya menggunakan Fibonacci Trader. Saya memiliki sistem dan PDF yang menjelaskan sistem. Apa yang sistem akan lakukan adalah secara otomatis mengambil nilai OHLC untuk periode apa pun yang Anda inginkan dan memproyeksikannya untuk Anda secara langsung. Saya tidak pernah benar-benar menggambar garis apa pun pada grafik saya. Keindahan sistem ini adalah level S&R ekstra tersembunyi yang saya temukan dari meneliti Macd dan keseimbangan pasar. (Trendsetter)
Ni bagi dong kalo boleh bos kuh
level S&R ekstra tersembunyi
ini teknis sederhana ... menggambar garis support dan Anda akan melihat apa yang saya lihat, dan ada TL jangka pendek di level support yang terhubung dengan level support , yang bisa berakhir berpotongan di level support ... tentu saja ini memproyeksikan aksi harga, dan bukan pekerjaan kami ... kami bereaksi terhadap aksi harga. Tapi itu bagus ketika level ini selaras dengan garis (garis tren dan level resistensi).
cara ini bukan sesuatu yang baru saja saya uji ulang, ini adalah sesuatu yang telah saya amati dan perdagangkan langsung sejak saya menemukannya
jika Anda mencoba untuk melihat dan melihat sesuatu yang Anda tidak dapat melihatnya setelah fakta, Anda harus melihatnya LANGSUNG. Satu-satunya kasus yang akan Anda lihat setelah fakta adalah kasus-kasus yang kuat untuk jangka waktu yang baik. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua level S&R bereaksi, SELALU. Hanya masalah CARA PANJANG, atau BAGAIMANA JAUH.
Saya beri tahu Anda ...
Berikan saya hanya hari dan mata uang acak sesuai keinginan dan saya akan memetakan bagan seperti yang saya lakukan dan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi pada hari berikutnya.
Percayalah, tidak peduli hari apa yang Anda pilih hari berikutnya akan memberikan perdagangan.
Saya tidak benar-benar harus melalui setiap grafik, karena hal yang sama terjadi pada semua grafik. Tapi bagaimanapun aku bisa melakukannya.
Dalam memperdagangkan level ini saya tidak menggunakan pesanan entri, saya masuk secara manual. jadi kadang-kadang ketika pasar bisa melewati level bahkan 14 pips, saya akan memasuki overshoot level dan tidak tepat pada level itu sendiri. Butuh waktu untuk menghitung entri dan tahu apakah itu akan melampaui atau memukul tepat.
Setelah lama berlatih, saya memiliki pemahaman yang baik tentang kapan akan melampaui dan kapan tidak. Anda hampir selalu dapat mengandalkannya untuk kembali segera jika benar, bahkan non farm datang kembali untuk menutup di atas salah satu level, kemudian menggunakannya sebagai dukungan nanti. (Kami tidak bertaruh dan bermain dengan harapan, jadi pastikan stop loss Anda SELALU di tempat) - secara pribadi, saya memiliki batas maksimum 20 pip pada stop loss saya (termasuk spread) saat memperdagangkan metode ini.
Anda TIDAK akan melihat potensi sebenarnya di balik level-level ini kecuali Anda melihatnya langsung. Apa yang Anda lihat adalah bagan lilin tertutup. Yang benar adalah bahwa pasar bisa mencapai level, memudar 10, 20 pips dan kemudian melewati level tersebut. Jadi ada beberapa gerakan yang bahkan tidak Anda ketahui ketika Anda melihat lilin yang tertutup. Saya bisa memecahnya pada grafik 1 menit .... dan bahkan kemudian, kadang-kadang momentum begitu sengit memudar 10 atau 15 pips sebelum bahkan 1 menit ditutup.
Keindahan di tingkat ini adalah kecepatan perdagangan. Pada pertemuan pertama mereka mungkin tidak selalu menjadi pengalih perhatian pasar, tetapi hampir selalu ada perubahan yang menguntungkan. Saya harus mencatat bahwa meskipun sihir berada dalam pertemuan awal dan dalam kecepatan di mana Anda mendapatkan pip, jika level ini bertemu dengan level signifikan secara historis maka mereka akan melakukan pekerjaan besar mengubah pasar.
Pada grafik Anda akan melihat bahwa level-level tersebut mengubah pasar, tetapi itu tidak akan menunjukkan 10s, 20s, dan 30s dalam pip yang diberikannya setiap kali menyentuh level tersebut sebelum menetap untuk pergerakan yang lebih besar.
Dimulai dengan satu lilin (dalam hal ini, lilin harian). Mengambil harga Open, High, Low, dan Close dari candle, kami memproyeksikan level tersebut ke periode berikutnya.
Proyeksi periode harian ke Hari berikutnya
8 jam memproyeksikan ke periode 8 jam berikutnya
4 jam ke periode 4 jam berikutnya dan seterusnya.
Anda dapat menggunakan lilin kerangka waktu apa pun yang Anda inginkan, tetapi semakin besar kerangka waktunya, semakin kuat levelnya.
Perdagangan lilin harian semuanya baik dan baik, tetapi untuk perdagangan yang lebih sering dalam sehari saya juga menggunakan lilin 8 jam. Pada grafik saya memberikan satu contoh dari apa yang periode 8 jam berikan sesuai perdagangan.
*** CATATAN *** Level-level yang diperdagangkan diproyeksikan dari harga Periode Terbuka, Tinggi, Rendah dan Tutup PREVIOUS.
*** Saya membuat catatan pada grafik untuk menunjukkan bahwa meskipun itu tidak jelas, pada pertemuan pertama pasar mencapai level dan memudar 18 pips, yang terlihat pada lilin yang disorot dengan warna hijau . ***
Saya ingin menemukan cara untuk memanfaatkan pergerakan pasar dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum benar-benar mengetahui apa pun tentang perdagangan S&R atau bahkan mengidentifikasi tingkat (terima kasih BRV). Saya perhatikan bahwa ketika pasar mencapai level S&R, itu akan menelusuri kembali 10 atau lebih pip dan kemudian melanjutkannya. Dulu saya berpikir pada diri saya sendiri, "Ya ampun, yang harus saya lakukan hanyalah memasuki pasar setiap kali ia menabrak sesuatu" .
Saya tidak mencari 50, atau 100 pips, hanya mengambil 10 atau lebih yang diberikan ketika menabrak apa pun ... hahaha. Tetapi mundur sedikit dan benar-benar mempelajari pasar, saya melihat bahwa S&R terjadi setiap detik, bahkan pada tick chart. Tapi tentu saja semakin kecil kerangka waktu semakin lemah levelnya. Jadi saya memutuskan untuk menemukan level pada kerangka waktu yang besar dan memperdagangkannya semua ketika pasar mencapai mereka. Tidak masalah bagi saya jika pasar ingin terus memudar 100 pips, atau bahkan terus berjalan ke arah awal, yang saya tahu adalah bahwa setiap level bereaksi, hanya masalah berapa banyak dan untuk berapa lama. Semakin kuat level, semakin mundur / pudar kemungkinan terjadi pada pertemuan pertama.
Ini bekerja pada pasangan apa pun dan pada grafik apa pun.
Sebenarnya saya menciptakan sistem untuk ini, tetapi saya membuatnya ketika saya menggunakan Fibonacci Trader. Saya memiliki sistem dan PDF yang menjelaskan sistem. Apa yang sistem akan lakukan adalah secara otomatis mengambil nilai OHLC untuk periode apa pun yang Anda inginkan dan memproyeksikannya untuk Anda secara langsung. Saya tidak pernah benar-benar menggambar garis apa pun pada grafik saya. Keindahan sistem ini adalah level S&R ekstra tersembunyi yang saya temukan dari meneliti Macd dan keseimbangan pasar. (Trendsetter)
Ni bagi dong kalo boleh bos kuh, kirim lewat surat ya
EXTREME jika LWMA Keluar upper /lower BB
MHV Jika FA tidak dapat membentuk CS MOMENTUM lagi dan close dibawah LWMA 5 sebagai signal awal dan
SELL pada candle berikutnya oada LWMA5 HIGH
CSAK , Candlestick arah kukuh = CSD. candlestick direction ---- itu apabila candelstic cross dan close di bawah/atas mid BB
close di bawah confirmasi SELL dan REE di LWMA 5.10 HIGH
ngga pakai istilah CSA
close di atas confirmasi BUY dan REE di LWMA 5.10 LOW
REE = RE ENTRY POINT
belajar mulai dari sini Broo https://www.mql5.com/en/forum/6457/page416
Halo Om, makasih penjelasannya .
Sekalian nanya lagi, bukannya Extreme ada 4 macam? Salah satu bentuk extrem B MA5 tidak keluar BB tapi hanya bodi/shadow candle.
Ini saya baca di Pdf BBMA
hmmmhm numpang nengok aja dulu dah lama gak mampir :)